Серіали Netflix допомагають французькому туризму

Серіали, дія яких відбувається у Франції, такі як «Емілі в Парижі», «Люпен» або «Марсель», сприяють розвитку туризму в цих місцях. Французький новинний журнал L’Express повідомив, що глядачів, особливо з-за кордону, залучають відомі місця серіалу. У столиці це були місця з популярного серіалу «Емілі в Парижі», де в серіалі туристи робили серії Селфі.

Ресторан, який часто відвідує головний герой серіалу, додав в меню розділ «Меню Емілі». Книжковий магазин, часто присутній в серіалі, теж радий новим покупцям. І передбачається що інтерес не згасне найближчим часом: тільки що закінчилися зйомки другого сезону.

Тим часом, шахрайський серіал «Люпен» несподівано збільшив відвідуваність морського курорту Етрета в Нормандії з його крейдовими скелями, оскільки у другому сезоні серіалу там розгорталася важлива сюжетна лінія. Запити від журналістів і глядачів з-за кордону накопичуються, повідомив журналістам представник місцевого туристичного офісу Ерік Боде. «Навіть якщо ми не можемо дати кількісну оцінку, не можна заперечувати позитивного впливу Netflix на туризм в Етрета». Тим часом екологи попереджають, що крейдяні скелі і їх околиці перевантажені численними відвідувачами.

За даними L’Express, французьке портове місто як і раніше отримує вигоду від серіалу Netflix «Марсель», який був запущений в 2016 та 2017 років роках. За словами директора Бюро туризму і конгресів Максима Тіссо, при тому, що долю серіалу в туристичний бум міста неможливо виразити цифрами, чимало іноземних гостей згадують серіал. Він додав, що був також додатковий позитивний побічний ефект: Марсель також став центром уваги для інших фільмів і телепрограм – в 2019 році в місті пройшов 441 знімальний день.

Той факт, що фільми можуть стимулювати туризм, також підтверджується дослідженням, проведеним в 2018 році Французьким центром кіно та рухомих зображень (CNF). Згідно з дослідженням, 74 відсотки туристів, які дивилися фільм або серіал, знятий у Франції, заявили, що це викликало у них бажання поїхати в країну.