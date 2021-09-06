Сериалы Netflix помогают французском туризма

Сериалы, действие которых происходит во Франции, такие как «Эмили в Париже», «Люпен» или «Марсель», способствуют развитию туризма в этих местах. Французский новостной журнал L’Express сообщил, что зрителей, особенно из-за границы, привлекают известные места сериала. В столице это были места из популярного сериала «Эмили в Париже», где в сериале туристы делали серии Селфи.

Ресторан, который часто посещает главный герой сериала, добавил в меню раздел «Меню Эмили». Книжный магазин, часто присутствует в сериале, тоже рад новым покупателям. И предполагается, что интерес не угаснет в ближайшее время: только что закончились съемки второго сезона.

Между тем, мошеннический сериал «Люпен» неожиданно увеличил посещаемость морского курорта Этрета в Нормандии с его меловыми скалами, поскольку во втором сезоне сериала там разворачивалась важна сюжетная линия. Запросы от журналистов и зрителей из-за границы накапливаются, сообщил журналистам представитель местного туристического офиса Эрик Боде. «Даже если мы не можем дать количественную оценку, нельзя отрицать положительного влияния Netflix на туризм в Этрета». Между тем экологи предупреждают, что меловые скалы и их окрестности перегружены многочисленными посетителями.

По данным L’Express, французский портовый город по-прежнему получает выгоду от сериала Netflix «Марсель», который был запущен в 2016 и 2017 годах. По словам директора Бюро туризма и конгрессов Максима Тиссо, при том, что судьба сериала в туристический бум города невозможно выразить цифрами, немало иностранных гостей вспоминают сериал. Он добавил, что был также дополнительный положительный побочный эффект: Марсель также стал центром внимания для других фильмов и телепрограмм — в 2019 году в городе прошел 441 съемочный день.

Тот факт, что фильмы могут стимулировать туризм, также подтверждается исследованием, проведенным в 2018 году Французским центром кино и движущихся изображений (CNF). Согласно исследованию, 74 процента туристов, которые смотрели фильм или сериал, снятый во Франции, заявили, что это вызвало у них желание поехать в страну.