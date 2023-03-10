Паризький собор Нотр-Дам знову відкриється для відвідувачів

Очікується, що собор Нотр-Дам у Франції знову відкриється для проведення служб та звичайних відвідувачів наприкінці 2024 року. Це відбудеться менш ніж через шість років після серйозної пожежі, що призвела до обвалення шпиля та частини даху, а також пошкодження внутрішнього оздоблення.

Поки що ж проєкт реставрації йде повним ходом, щоб укластися в терміни відкриття собору в грудні 2024 року, встановлені президентом Еммануелем Макроном відразу після пожежі. На жаль, він не буде повністю готовим до Олімпійських ігор у Парижі, запланованих на літо 2024 року.

„Моє завдання – бути готовим відкрити цей собор у 2024 році, і ми це зробимо, – каже генерал Жан-Луї Жоржелен, генерал армії, який відповідає за проект реконструкції. – Ми боремося за це щодня і перебуваємо на добрій дорозі“.

За словами міністра культури Рими Абдул-Малак, незважаючи на те, що собор буде відкритий для відвідувачів, це не означає, що всі ремонтні роботи закінчені. Вона додала, що „2025 року все ще проводитимуться деякі ремонтні роботи“.

Відновлення собору Нотр-Дам

Реконструкція однієї з найвідоміших паризьких пам’яток була досить складним завданням. Вона почалася у 2022 році, після двох років роботи над тим, щоб зробити пам’ятник досить стійкою та безпечною, щоб робітники змогли приступити до її відновлення.

Влада прийняла рішення відновити шедевр готичного мистецтва XII століття таким, яким він був раніше. Це включає відтворення 96-метрового шпиля XIX століття, спроектованого архітектором Еженом Віолле-ле-Дюком.

Культовий центральний елемент собору, що звалився під час пожежі, знову з’явиться над цьогорічним пам’ятником, що стане потужним сигналом до його відродження. „Повернення шпиля до неба Парижа, на мій погляд, стане символом того, що ми виграємо битву за Нотр-Дам“, – каже генерал Жоржелен.

Над відновленням Нотр-Дама щодня працює близько 1000 чоловік по всій Франції.

“Нам належить виконати безліч різних робіт: каркас, розпис, каміння, склепіння, орган, вітражі і так далі”, – пояснює генерал.

Нова виставка, присвячена Нотр-Даму

Виставка під назвою „Собор Паризької Богоматері: у серці будівництва“ віддає належне сотням ремісників, які працювали над реконструкцією. Вона відкрилася у вівторок, 7 березня, у Парижі.

Експозиція знаходиться у підземному приміщенні, розташованому перед собором, та вхід на неї вільний. Вона розповідає про поточні роботи з відновлення собору, демонструє досвід та майстерність працівників та показує деякі витвори мистецтва, врятовані під час пожежі.