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Названо дату відкриття собору Паризької Богоматері в Парижі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чотири роки після руйнівної пожежі: названо дату відкриття собору Паризької Богоматері в Парижі

Один із найдавніших і знакових символів Парижа готується до свого відродження, повідомляє Bloomberg.

Пожежа, яка зруйнувала частину собору Паризької Богоматері увечері 15 квітня 2019 року, вразила Францію і заволоділа увагою світової громадськості. Грандіозний проєкт реставрації готичного собору було оцінено майже у 900 мільйонів доларів. Незважаючи на серію складнощів, проєкт іде до свого завершення – собор планують відкрити 8 грудня 2024 року.

До кінця поточного року, якщо все піде за планом, одну з найважливіших частин собору буде завершено: планується встановлення масивної дерев’яної балочної конструкції для відновлення його високої дзвіниці. Проєкт відновлення одного з найважливіших центрів католицизму Франції поєднує як сучасні, так і середньовічні будівельні методи.

“Ми тепер впевнені, що зможемо закінчити вчасно, — каже Філіп Жост, новий директор організації Rebâtir Notre-Dame de Paris, яка відповідає за проєкт. – Але ми знаємо, що можуть виникнути проблеми. Це щоденна боротьба”.

Реставрація собору не пройшла легко. Із самого початку були сильні заперечення від архітекторів, великих меценатів та законодавців проти ідеї Макрона щодо створення сучасного дизайну для нового шпиля. Йому довелося відступити, і зараз тривають роботи з відновлення точної копії версії 1859 року, створеної Еженом Віолле-ле-Дюком.

Внутрішню реставрацію не зможуть закінчити до проведення Олімпійських ігор у Парижі, проте відвідувачі побачать, як пам’ятник засяє вздовж Сени. Храм стане доступним для відвідування та відкриється повністю у грудні 2024 року.

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