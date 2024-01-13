Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСФранція перша серед країн ЄС видасть повністю цифрові шенгенські візи
ЄСТуризмФранція

Франція перша серед країн ЄС видасть повністю цифрові шенгенські візи

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Франція перша серед країн ЄС видасть повністю цифрові шенгенські візи

Франція стане першою країною ЄС, яка видасть цифрові шенгенські візи. Однак їх поки що зможуть отримати лише спортсмени, представники преси та члени іноземних делегацій, які прибувають на Олімпійські ігри 2024 року.

Нова система «Олімпійське консульство» почала діяти 1 січня 2024 через портал France-Visas. Такі візи будуть інтегровані в акредитаційні картки гостей, у паспорти їх не вклеюватимуть.

Очікується, що «Олімпійське консульство» прийме заявки від 15 000 міжнародних спортсменів, 9 000 журналістів та делегацій іноземних країн, які беруть участь у майбутніх спортивних заходах.

Коли цифрові візи зможуть отримувати звичайні туристи, поки що не повідомляється. Для цієї мети в ЄС повинні запустити автоматизовану систему в’їзду/виїзду (EES), яка, ймовірно, почне діяти до кінця 2024 року.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Експерти розповіли, як зміниться в’їзд до Болгарії та Румунії для туристів

Болгарія
Наприкінці 2023 року Рада ЄС ухвалила рішення скасувати повітряний...

Дві популярні туристичні країни отримали дозвіл на часткове надходження до Шенгену.

Болгарія
Румунія та Болгарія досягли угоди з Австрією про приєднання...

Країни Європи страждають від повеней

Нідерланди
Ряд європейських країн страждають від повеней, спричинених сильними дощами...

Румунія приєднається до Шенгену повітрям і морем навесні 2024 року

ЄС
Румунія та Болгарія приєднаються до Шенгенської зони на повітряному...

Заборона на селфі та рушники: найдивніші штрафи в Європі

Австрія
Зі збільшенням потоку туристів деякі популярні напрямки вжили заходів...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму