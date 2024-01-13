Франція перша серед країн ЄС видасть повністю цифрові шенгенські візи

Франція стане першою країною ЄС, яка видасть цифрові шенгенські візи. Однак їх поки що зможуть отримати лише спортсмени, представники преси та члени іноземних делегацій, які прибувають на Олімпійські ігри 2024 року.

Нова система «Олімпійське консульство» почала діяти 1 січня 2024 через портал France-Visas. Такі візи будуть інтегровані в акредитаційні картки гостей, у паспорти їх не вклеюватимуть.

Очікується, що «Олімпійське консульство» прийме заявки від 15 000 міжнародних спортсменів, 9 000 журналістів та делегацій іноземних країн, які беруть участь у майбутніх спортивних заходах.

Коли цифрові візи зможуть отримувати звичайні туристи, поки що не повідомляється. Для цієї мети в ЄС повинні запустити автоматизовану систему в’їзду/виїзду (EES), яка, ймовірно, почне діяти до кінця 2024 року.