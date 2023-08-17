Чайових у 500 євро тепер недостатньо: на курорті у Франції офіціанти почали вимагати по 1000 євро

На шикарному курорті Сен-Тропе і чайові, як виявилося, потрібні шикарні: у французькій пресі виник скандал, коли офіціанта обурили чайові в розмірі 500 євро, залишені «дуже багатим» італійським туристом. Офіціант образився настільки невеликою сумою і зажадав щонайменше 1 тисячі євро, тобто, за поточним курсом це цілих 42 тис. грн. Причому, зважаючи на все, місцевий бізнес після початку скандалу намагається переконати всіх, що ця вимога справедлива.

Як цитує місцева преса, один «дуже багатий італієць» дав чайові офіціанту у розмірі 500 євро у ресторані, де він їв. Офіціанта сума обурила: він переслідував багатого італійця, заявляючи, що цих чайових недостатньо і вимагаючи 1000 євро.

“Він думав, що дати 500 євро – це досить щедро”, – додав для преси друг “багатого італійця”, вже з Франції. І заявив, що таким чином курорт забезпечив собі антирекламу.

Проте місцева преса заступилася за офіціанта, запевняючи, що чайові у розмірі 1000 євро, які запросив офіціант, становлять 20% суми рахунку. А це є стандартною нормою чайових на розкішних курортах. При цьому вони заявляють, що деякі ресторани Сен-Тропе просять клієнтів витратити щонайменше 10 тисяч євро. Більше того, менеджери ресторанів просять офіціантів повідомляти клієнтів, які не дають достатньо чайових і не витрачають занадто багато грошей.

Хоча керівництво міста, здається, визнає проблему. Ще минулого року Сільві Сірі, мер Сен-Тропе, закликав власників ресторанів, з якими він зустрічався, краще ставитись до клієнтів та зменшити кількість скарг.

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