Тисячі французів евакуюються через велику лісову пожежу неподалік від Сен-Тропе

Тисячі людей були евакуйовані на південь Франції через велику лісову пожежу. 750 пожежних борються з вогнем. Про жертви не повідомлялося.

Влада закликала людей триматися подалі від пожежі, яка спалахнула приблизно в 50 км на захід від популярного курортного міста Сен-Тропе на Рив’єрі. Також були евакуйовані відпочиваючі з 12 кемпінгів.

Вогонь поширився на територію в 4 тисячі гектарів. Синоптики непохитні: в останні тижні надзвичайно спекотна погода викликала пожежі в Середземноморському регіоні.