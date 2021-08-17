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ФРАНЦІЯ

Тисячі французів евакуюються через велику лісову пожежу неподалік від Сен-Тропе

Синоптики непохитні: екстремально спекотна погода викликала стихію

Гліб Парфененко

Тисячі людей були евакуйовані на південь Франції через велику лісову пожежу. 750 пожежних борються з вогнем. Про жертви не повідомлялося.

Влада закликала людей триматися подалі від пожежі, яка спалахнула приблизно в 50 км на захід від популярного курортного міста Сен-Тропе на Рив’єрі. Також були евакуйовані відпочиваючі з 12 кемпінгів.

Вогонь поширився на територію в 4 тисячі гектарів. Синоптики непохитні: в останні тижні надзвичайно спекотна погода викликала пожежі в Середземноморському регіоні.

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