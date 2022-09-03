Польща, Естонія, Латвія та Литва з російськими туристами вирішили боротися на «національному рівні»

У той час як міністри закордонних справ Євросоюзу домовилися призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з РФ на зустрічі, що відбулася 31 серпня у Празі, країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва) та Польща заявили, що такого заходу недостатньо, і тому вони планують боротися з російським турпотоком у вигляді введення власних, жорсткіших національних обмежень.

Нагадаємо, після дводенної неформальної зустрічі міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що підтримує припинення дії візової угоди з Росією, але, за його словами, цього рішення недостатньо. Він пояснив, що Естонія, а також кілька інших країн, які мають спільний кордон із Росією, розглядають можливість запровадження візової заборони на національному рівні, щоб обмежити в’їзд росіян, які мають дійсні візи.

«Поки ми не досягли консенсусу на рівні ЄС про те, як обмежити в’їзд російських громадян до Європейського союзу, Естонія та інші країни, які мають спільний кордон із Росією та Білоруссю, розглядають можливість запровадження візової заборони на національному рівні або обмеження перетину кордону російськими громадянами з візами ЄС», – йшлося у його заяві. Водночас Рейнсалу підкреслив, що Естонія, як і раніше, дозволятиме в’їзд росіянам, які прибувають з гуманітарних міркувань, а також членам опозиції та протестувальникам.

Думку глави естонського відомства підтримав міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який також був присутнім на зустрічі глав МЗС ЄС у Празі. Він також заявив, що його країна хоче знайти рішення, яке б обмежило потік російських туристів.

«Під час обговорень нам вдалося переконати всі країни ЄС у тому, що мільйони російських громадян із шенгенськими візами становлять проблему не лише для країн, що межують з Росією, а й для регіональної безпеки ЄС. Разом з Естонією, Латвією та Польщею найближчими тижнями ми прагнутимемо знайти рішення, які значно обмежать потік російських туристів», – заявив чиновник.

Російських туристів вважають загрозою громадській безпеці

Окрім вищезгаданих заяв, після зустрічі було також опубліковано спільну заяву міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі, в якій йшлося про те, що велика кількість російських туристів, які в’їжджають до ЄС, можуть стати серйозною загрозою громадській безпеці.

«Війна в Україні впливає на безпеку всієї Європи. З середини липня ми, як країни, що межують з Росією, стикаємося зі зростаючим занепокоєнням з приводу значного збільшення кількості російських громадян, які в’їжджають до Європейського союзу та Шенгенської зони через наші кордони. Ми вважаємо, що це може стати серйозною загрозою громадській безпеці», – було сказано у спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Польщі.

Тепер очікується, що ці країни ухвалять офіційне рішення з цього питання. Для російських туристів це повна заборона в’їзду в перелічені країни та ануляція наявних віз.