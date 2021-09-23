ГоловнаLifeStyleСвітова криза чіпів: майже 8 мільйонів автомобілів не будуть випущені через дефіцит
LifeStyleЕкономіка

Світова криза чіпів: майже 8 мільйонів автомобілів не будуть випущені через дефіцит

Гліб Парфененко
Криза чіпів: Майже 8 мільйонів автомобілів не будуть випущені через дефіцит

У 2021 року автовиробники по всьому світу втратять 210 мільярдів доларів. Згідно зі звітом компанії AlixPartners, цитованому Bloomberg, через невирішені проблеми нестачі напівпровідників.

За оцінками компанії, в цьому році через брак мікросхем буде вироблено на 7,7 млн. автомобілів менше, ніж в минулому, що майже вдвічі перевищує попередній прогноз. Незважаючи на зусилля, що робляться для її усунення, нестача стає все більш гострою.

Ден Хірш, керуючий директор AlixPartners в автомобільному і промисловому секторах, зазначає, що поки компанії мали запас автомобілів, але в найближчі тижні і місяці продажі почнуть страждати в міру виснаження резервів. Самі виробники також почали попереджати, що дефіцит серйозно вплине на результати третього кварталу.

Ситуація ускладнюється збільшенням числа випадків зараження коронавірусом в Південно-Східній Азії, що призводить до закриття заводів. На виконання замовлення на виготовлення чіпів вже пішов 21 тиждень, і керівники автопромисловості побоюються, що дефіцит чіпів може тривати роками.

За даними компанії Cox Automotive, оскільки запаси автомобілів закінчилися, ціни на них почали рости ще більше і досягли рекордних $ 43 355 в середньому по США в серпні. Хірш також стверджує, що деякі дилери змушені орендувати автомобілі, щоб було що показати в своїх шоу-румах.

Дефіцит почався в минулому році, коли виробники недооцінили попит на нові автомобілі. Криза не знайшла виходу – завдяки стихійним лихам і COVID-19.

Компанія AlixPartners опублікувала свій третій звіт по цій темі за рік. У січні компанія оцінила, що дефіцит обійдеться виробникам в 61 млрд доларів, а в травні підвищила прогноз до 110 млрд доларів. Хірш зазначає, що він не може гарантувати подальше підвищення.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо БайденвакцинапандеміяБлизький Схід

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензіїCreative Commons Attribution 4.0 International