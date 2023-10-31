Всі розділи
ГоловнаДаніяТурист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту
ДаніяТуризм

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Данець став першою людиною, яка відвідала всі країни, не користуючись літаками. Тор Педерсен безперервно подорожував 9 років, 7 місяців та 13 днів.

Тор Педерсен, який раніше працював моряком і миротворцем в ООН, вирушив у дорогу 10 жовтня 2013 року. Його подорож могла б зайняти менше часу, якби він вимушено не залишився у Гонконгу на два роки під час пандемії.

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

“Я думав, що в цілому подорожі займуть максимум чотири роки, можливо, три з половиною, якщо я йтиму трохи швидше”, – ділиться він.

Під час подорожі чоловік не лише встановив світовий рекорд, а й став одруженою людиною. Зі своєю дружиною він познайомився під час пандемії, коли мандрувати не виходило.

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Дружина не поїхала в дорогу з чоловіком, проте часто відвідувала його під час подорожі, користуючись літаком. Вона заявила, що захоплена завзятістю свого чоловіка, але з нетерпінням чекає “повсякденного спільного життя”.

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Том Педерсен не планує нових мандрівок найближчим часом. Майже 10 років постійних роз’їздів із однією зупинкою у Гонконгу – це суворий досвід, який запам’ятався йому надовго. І навряд чи його захочеться повторити найближчим часом. Тепер на відважного датчанина чекає тиха сімейна гавань.

Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Втім, його досвід не пройшов даремно. Окрім незабутніх емоцій, він також зібрав достатньо матеріалу для документального фільму. Він вийде у широкий прокат у 2024 році, а зараз можна подивитися трейлер.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

9 незвичайних лайфхаків для лінивих туристів

LifeStyle
Збори, організація поїздки, пошук квитків – усі ці дії...

Кит вистрибнув із води та збив серфінгіста: відео

Австралія
55-річний серфінгіст Джейсон Брін дивом уникнув серйозних травм після...

Стало відомо, що найбільше бісить туристів, які повернулися з відпустки

Велика Британія
Приблизно чверть туристів відчувають щастя, коли повертаються додому і...

Авіакомпанії почали дозволяти пасажирам продавати авіаквитки один одному

Аргентина
Оригінальний спосіб «долучити до польотів якнайбільше людей» вигадали в...

Спеціальна премія загальнонаціональної програми «Людина року» за 2021 рік «За безпрецедентний особистий внесок у відродження та розвиток українського судноплавства та річкового флоту» Олексію Вадатурському

Україна
Легендарний український агропідприємець, Герой України, Почесний громадянин міста Миколаєва...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму