Турист відвідав 203 країни світу без жодного перельоту

Данець став першою людиною, яка відвідала всі країни, не користуючись літаками. Тор Педерсен безперервно подорожував 9 років, 7 місяців та 13 днів.

Тор Педерсен, який раніше працював моряком і миротворцем в ООН, вирушив у дорогу 10 жовтня 2013 року. Його подорож могла б зайняти менше часу, якби він вимушено не залишився у Гонконгу на два роки під час пандемії.

“Я думав, що в цілому подорожі займуть максимум чотири роки, можливо, три з половиною, якщо я йтиму трохи швидше”, – ділиться він.

Під час подорожі чоловік не лише встановив світовий рекорд, а й став одруженою людиною. Зі своєю дружиною він познайомився під час пандемії, коли мандрувати не виходило.

Дружина не поїхала в дорогу з чоловіком, проте часто відвідувала його під час подорожі, користуючись літаком. Вона заявила, що захоплена завзятістю свого чоловіка, але з нетерпінням чекає “повсякденного спільного життя”.

Том Педерсен не планує нових мандрівок найближчим часом. Майже 10 років постійних роз’їздів із однією зупинкою у Гонконгу – це суворий досвід, який запам’ятався йому надовго. І навряд чи його захочеться повторити найближчим часом. Тепер на відважного датчанина чекає тиха сімейна гавань.

Втім, його досвід не пройшов даремно. Окрім незабутніх емоцій, він також зібрав достатньо матеріалу для документального фільму. Він вийде у широкий прокат у 2024 році, а зараз можна подивитися трейлер.