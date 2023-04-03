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ТуризмЧорногорія

Чорногорський курорт вирішив роздягнути туристів «до трусів»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Чорногорський курорт вирішив роздягнути туристів «до трусів»

Ще один курорт вирішив «роздягнути до трусів» туристів, які люблять гуляти в бікіні поза пляжами. Йдеться про чорногорський курорт Будва — згідно з місцевими ЗМІ, влада курорту вирішила боротися з аматорами фладефелювати містом у «пляжному» вигляді. Штрафи будуть доходити до 1000 євро, що за фактом і означатиме для туристів, що влада їх роздягає «до трусів».

Згідно з заявою влади, штрафувати планують туристів, які забажають прогулятися Старим містом Будви в купальниках або голими до пояса. Їх каратимуть гігантськими штрафами у розмірі від 200 до 1000 євро. Контроль здійснюватимуть патрулі комунальної поліції.

Зазначимо, що непримиренну боротьбу з туристами, які гуляють містом у купальниках, ведуть багато курортів «старої Європи», зокрема Іспанія та Італія. Але і серед балканських країн Будва стане не першим курортом, який запровадив таку заборону. Раніше подібних заходів було вжито на хорватських курортах Спліт та Дубровник. Там туристів, які з’являються у громадських місцях у непотрібному вигляді, штрафують на 150 та 130 євро відповідно.

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