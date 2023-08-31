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ТуризмЧорногорія

Чарівні краєвиди: в Чорногорії відкрилася нова канатна дорога Котор

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Чарівні краєвиди: в Чорногорії відкрилася нова канатна дорога Котор

У середині серпня в Чорногорії відбулося відкриття нової канатної дороги, яка неодмінна стане однією з найпопулярніших туристичних визначних пам’яток країни. 48 кабінок місткістю по 10 пасажирів кожна та загальною прохідністю до 1200 осіб на годину піднімають усіх охочих помилуватися красою Которської затоки на висоту 1348 м – на гору Ловчен. Час у дорозі – всього 11 хвилин; загальна довжина дороги – 3900 м. Вартість квитка туди-назад – 23 євро на дорослого та 12 євро на дитину.

Маршрут Котор – Ловчен можна без перебільшення назвати одним із найкрасивіших не лише у регіоні Бока-Которської бухти, а й у всій країні. Середньовічний Котор, внесений до Списку культурної спадщини ЮНЕСКО, обов’язково варто відвідати заради прогулянки Старим містом. У його архітектурі та зовнішньому вигляді унікальним чином переплетені відразу кілька стилів – давньоримський, візантійський, венеціанський та османський.

Чарівні краєвиди: в Чорногорії відкрилася нова канатна дорога Котор

Тут можна нескінченно гуляти в лабіринтах звивистих вузьких вуличок, милуватися венеціанською архітектурою старовинних палаццо, дивуватися мирному сусідству на одній площі православних і католицьких храмів, і, звичайно ж, насолоджуватися місцевою бокельською кухнею з виразним італійським акцентом у численних ресторанчиках. Варто піднятися і пройтися і масивними стінами 9 ст., що оточують Старе місто, щоб помилуватися чудовою панорамою на Которську затоку і гладдю Адріатики, що сяє на сонці.

А після прогулянки Regent можна дійти до зупинки нової канатної дороги та піднятися на найвідомішу чорногорську гірську вершину Ловчен. Тут розташований один із найбільших національних парків країни, а також одна з найвідоміших чорногорських пам’яток – мавзолей Петра II Петровича Негоша, який правив Чорногорією в середині 19 ст. Тут же на висоті 1749 м над рівнем моря знаходиться оглядовий майданчик, звідки в ясний день відкривається чудова панорама практично всієї Чорногорії. Напрочуд маленька, але при цьому настільки насичена екскурсійними маршрутами та природною красою країна!

Чарівні краєвиди: в Чорногорії відкрилася нова канатна дорога Котор

Вирушити у зворотний шлях варто вже не канатною дорогою, а машиною, вздовж схилів Ловчена, і обов’язково зупинитися в селі Негуші. Крім своїх дуже нагадує швейцарські пейзажі з маленькими дерев’яними або кам’яними будиночками і коровами, що пасуться на зелених луках, це містечко славиться місцевими спеціалістами – негуським сиром і негуським пршутом (в’ялений свинячий окіст). Гостинний господар місцевого закладу обов’язково почастує вас домашнім вином або ракією, запропонує скуштувати кілька видів сиру та пршуту, а потім прямо при вас запакує сорти, що сподобалися, у вакуум, щоб їх можна було взяти з собою в літак і привезти додому. Дорога з Негуші назад у Котор йде історичним 25-кілометровим серпантином, побудованим в 1884 р.; по дорозі у вас буде кілька панорамних зупинок, де можна зробити чудові фотографії всієї Бока-Которської затоки на заході сонця.

Чарівні краєвиди: в Чорногорії відкрилася нова канатна дорога Котор

Осінь – чудовий час, щоб відвідати Чорногорію та вирушити на екскурсії по узбережжю, відвідуючи старовинні „венеціанські“ містечка, або ж вирушити на північ країни, щоб відвідати старовинні монастирі, помилуватися гірськими озерами та прогулятися заповідниками та парками.

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