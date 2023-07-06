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Названо 6 найбільш небезпечних для жінок країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Названо 6 найбільш небезпечних для жінок країн

Серед популярних туристичних напрямків є ті, які не зовсім підходять для жіночого відпочинку поодинці чи з подругами.

Список країн, де задоволення від відпочинку може бути безнадійно зіпсовано через високу ймовірність домагань, пограбування чи надто екстремальних ситуацій.

Австралія

Розвинена країна з палючим сонцем, синім океаном, серфінгом та десятками розваг здається цілком безпечним варіантом. Але місцева фауна може бути шокуючою: акули, павуки, скати та не зовсім доброзичливі кенгуру. Щоб впоратися з екстремальними ситуаціями, варто вирушати туди до компанії чоловіка.

Колумбія

Туризм у цю країну небезпечний як для жінок, так чоловіків. Справа в тому, що у містах орудують банди і часто трапляються збройні конфлікти. Можна потрапити у стрілянину, стати жертвою грабіжників.

Крім того, в країні все ще поширене сексуальне рабство, а отже, туристкам перебувати на півночі Колумбії особливо небезпечно.

Мексика

У готелях і на організованих екскурсіях можна почуватися досить комфортно, але в місті туристок чатують на небезпеку: у метро легко стати жертвою грабіжників, втративши гаджети, прикраси, гроші, а таксисти іноді домагаються пасажирок. Тому якщо плануєте відпочивати в Мексиці, то намагайтеся не залишати туристичну зону.

Бразилія

Ці ж правила стосуються Бразилії: краще не залишати готель та не відбиватися від туристичних груп. Найчастіше на міських вулицях нападають на жінок, у них забирають коштовності, готівку, гаджети. Досвідчені екскурсоводи рекомендують оглядати міста лише компанією, де є кілька чоловіків.

Філіппіни

Острови можна назвати воістину райськими: незаймана природа та дикі птахи зачаровують, теплий океан дозволяє плавати цілодобово, а зручні готелі дозволяють по-справжньому розслабитися та відпочити. Але в групі островів є один, куди туристкам краще ніколи не потрапляти: Таві-Таві. Тут банди діють майже безкарно, а дівчата часто стають жертвами пограбувань та насильства.

Індія

Вважається, що штат Гоа майже безпечний для туристів, на відміну інших регіонів країни. Місцева їжа та повна антисанітарія можуть призвести до серйозного отруєння, тому подорожувати поодинці точно не варто. А ще країна – абсолютний лідер антирейтингу за рівнем сексуального насильства: за офіційною статистикою воно відбувається тут кожні 20 хвилин.

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