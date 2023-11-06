Дослідження: у яких країнах можна заощадити на шопінгу

Глобальна технологічна компанія Wise склала список країн, де туристи можуть заощадити на шопінгу. З країн, що розглядаються, шопінг одягу виявився найдешевшим у Туреччині, і найдорожчим у Бразилії. При оплаті карткою через банківський термінал слід завжди вибирати оплату у місцевій валюті, щоб не втратити гроші через додаткові банківські збори або на обмінному курсі.

У відпустці люди часто ходять по магазинах у пошуках низьких цін, але в залежності від країни та обмінного курсу один і той самий одяг може коштувати значно дорожче або дешевше, ніж в Україні. Глобальна технологічна компанія Wise порівняла ціни на продукцію популярних модних брендів у різних країнах та з’ясувала, де варто присвятити шопінгу більше часу, а де краще не витрачати гроші. Крім різниці в цінах, на загальну вартість покупок за кордоном також впливає і валюта, в якій відбувається угода. При оплаті карткою за межами єврозони завжди варто обирати місцеву валюту, щоб не втратити гроші через обмінний курс та інші додаткові збори.

Туреччина вирізняється вигідними пропозиціями

З досліджених країн найдешевший шопінг знаходиться у Туреччині, де можна заощадити в середньому 28%. На другому місці Малайзія з потенційною економією 20%. Третє місце посідають Гонконг, Південно-Африканська Республіка та Японія з потенційною економією 19%.

Одяг у Бразилії значно дорожчий

У ході дослідження також з’ясувалося, що шопінг у Бразилії коштує дорого. Ціна цих товарів була на 24% більше. Значно дорожче обходиться шопінг також в Австралії та Данії, де ціни на одяг вищі приблизно на 21% і 15% відповідно.

Заощаджуйте, вибираючи місцеву валюту

Незалежно від країни перебування, „золоте“ правило полягає в тому, що завжди вигідніше платити у місцевій валюті. При оплаті за кордоном термінал часто пропонує вибір між оплатою у місцевій чи домашній валюті, тобто у євро.

Сандра Хорма, керівник стратегічного відділу Wise, радить: „При покупках за кордоном варто пам’ятати пару простих хитрощів, щоб заощадити гроші і не стати жертвою прихованих банківських платежів. Іноземні платіжні термінали можуть запропонувати оплату в євро навіть за межами єврозони, але це спричиняє обмін валюти через місцевого постачальника послуг, що зазвичай означає завищений курс та додаткові збори. Таких прихованих зборів можна уникнути, якщо вибрати при оплаті товару місцеву валюту. Те ж саме стосується і зняття готівки під час подорожей – завжди волійте місцеву валюту! Ще один простий спосіб уникнути прихованих комісій – використовувати рахунок, який пропонує кілька валют. Наприклад, за допомогою рахунку Wise платити у відповідній валюті або обміняти гроші за прозорим тарифом та середнім ринковим курсом“.