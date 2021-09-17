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Астроном-любитель зняв падіння невідомого тіла на Юпітер (Відео)

Гліб Парфененко
Астроном-любитель зняв падіння невідомого тіла на Юпітер (Відео)

Бразильський астроном-любитель Хосе Луїс Перейра побачив, як невідоме тіло впало на Юпітер.

12 вересня Перейра провів спостереження в Сан-Каєтану-ду-Сул в штаті Сан-Паулу: він хотів зняти Юпітер за допомогою програми DeTeCt, яка автоматично виявляє спалахи на зображенні.

Умови були не з кращих, але астроном зміг зробити 25 роликів.

“Я дуже часто спостерігаю за планетами. Коли такі планети, як Юпітер, Сатурн і Марс, знаходяться в опозиції, я щовечора фотографую їх у ясну погоду. Найбільше я люблю Юпітер.” – сказав автор відео.

У першому відео Перейра несподівано побачив незвичайне світіння Юпітера. Астроном не надав цьому великого значення, так як вважав, що це може бути пов’язано з вибраними параметрами зйомки.

Він завантажив відео у програму DeTeCt і лише проаналізувавши запис, програма видала повідомлення про падіння тіла на планету.

На Юпітер імовірно впав астероїд довжиною близько ста метрів, а також це могло бути невелике ядро комети. Поки що немає доказів того, що зіткнення залишило темний слід в атмосфері Юпітера.

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