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Астроном-любитель снял падения неизвестного тела на Юпитер (Видео)

Глеб Парфененко
Астроном-любитель снял падения неизвестного тела на Юпитер (Видео)

Бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра увидел, как неизвестное тело упало на Юпитер.

12 сентября Перейра провел наблюдения в Сан-Каэтану-ду-Сул в штате Сан-Паулу: он хотел снять Юпитер с помощью программы DeTeCt, которая автоматически обнаруживает вспышки на изображении.

Условия были не из лучших, но астроном смог сделать 25 роликов.

«Я очень часто наблюдаю за планетами. Когда такие планеты, как Юпитер, Сатурн и Марс находятся в оппозиции, я каждый вечер фотографирую их в ясную погоду. Больше всего я люблю Юпитер». — сказал автор видео.

В первом видео Перейра неожиданно увидел необычное свечение Юпитера. Астроном не придал этому большого значения, так как считал, что это может быть связано с выбранными параметрами съемки.

Он загрузил видео в программу DeTeCt и только проанализировав запись, программа выдала сообщение о падении тела на планету.

На Юпитер вероятно упал астероид длиной около ста метров, а также это могло быть небольшое ядро ​​кометы. Пока нет доказательств того, что столкновение оставило темный след в атмосфере Юпитера.

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