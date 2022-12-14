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Європейська комісія надасть ще одній країні статус кандидата на вступ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЄС надасть ще одній туристичній країні статус кандидата на вступ

Інформагентство Agence France-Presse (AFP) пише, що держави-члени Євросоюзу погодили надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до спільноти.

Про це виданню повідомило інформоване дипломатичне джерело. Уточнюється, що відповідне рішення ухвалили міністри країн ЄС у європейських справах.

Раніше повідомлялося, що Хорватія стала 27-м членом Шенгенської зони. Таке рішення ухвалила Рада ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Воно набирає чинності з 1 січня 2023 року. При цьому заявки Болгарії та Румунії на вступ до Шенгену були відхилені.

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