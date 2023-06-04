Названо 4 популярні напрямки Європи, де туристи найчастіше хворіють

У Європі є як мінімум чотири напрямки, де туристи найчастіше «чіпляють» ті чи інші захворювання, характерні для відпустки: отруєння, харчові розлади та ін. З дослідження Forbes, з яким ознайомився Schengenvisainfo що це популярні серед відпочиваючих локації – два в Іспанії, одне у Болгарії та одне у Франції.

Дані були зібрані на основі аналізу 2.4 млн повідомлень на онлайн-форумах, де обговорювалися такі проблеми, як сальмонельоз, гастроентерит, кишкова інфекція та харчове отруєння. Отже, які курорти потрапили до антирейтингу?

Високо у списку піднялися одразу два знамениті іспанські курорти — Бенідорм і Тенеріфе. Так, Бенідорм посів 17-е місце у рейтингу, з 2.323 повідомленнями від туристів, які захворіли під час відпустки. Це пов’язано з деякими ризиками, які можуть виникнути під час відвідин цього іспанського спрямування. Індекс захворюваності становив 3.17%. Вода з водопроводу в Бенідормі вважається непридатною для вживання, тому відпочиваючим не рекомендується пити її, щоб не зіпсувати собі канікули.

«Гастроентерит може здатися не таким вже небезпечним, але якщо ви чекали відпустку весь рік, то шкода її провести на самоті в номері готелю. Крім того, жахливе самопочуття, яке не відпускає туриста тривалий час, насправді може бути руйнівним», – повідомив експерт із подорожей Forbes Кевін Пратт.

Що стосується острова Тенеріфе, то він має нижчу оцінку в рейтингу Travel Bug Index – лише 19.3. Індекс захворюваності – 3.17%, експерти опрацювали 1.700 повідомлень від людей, які там відпочивають. Водопровідна вода на Тенеріфе безпечна для пиття, але краще убезпечитись і пити тільки бутильовану воду. Цей напрямок займає 25-е місце у світовому рейтингу, поступаючись Дубаї та Парижу.

Ще одним напрямком, де туристи схильні до гастрозахворювань, є Сонячний берег у Болгарії. Всього на популярних форумах було виявлено близько 470 повідомлень про різні недуги, що становить приблизно 3.03% від загальної кількості повідомлень. Сонячний берег займає 22 місце в рейтингу (21.5 бал). Вода з крану на курорті, є небезпечною для вживання, тому пити потрібно лише перевірену — з пляшок.

Французька столиця Париж, улюблене місце для романтичних подорожей Європою, теж потрапила до антирейтингу. Париж посів почесне місце у списку напрямків, де туристи часто хворіють. За оцінками, туристи залишили 4.182 повідомлень про свої проблеми, пов’язані зі здоров’ям під час перебування у цьому місті, що становить приблизно 2.75% від загальної кількості. Вода у місті безпечна для пиття, але експерти радить не ризикувати її пити. Рейтинг для Парижа складає 19.4 балів.