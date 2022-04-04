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Європейський банк реконструкції та розвитку перекриває доступ Росії та Білорусі до фінансування

Гліб Парфененко
Європейський банк реконструкції та розвитку перекриває доступ Росії та Білорусі до фінансування

Європейський банк реконструкції та розвитку сьогодні оголосив про негайне призупинення доступу до фінансів для Росії та Білорусі у зв’язку із вторгненням в Україну.

“Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) реалізує свої плани за винятком Російської Федерації та Білорусі з отримання фінансування проектів”, – йдеться у повідомленні кредитора. «Рада керуючих ЄБРР схвалила вживання жорстких заходів проти Російської Федерації та Білорусі після вторгнення в Україну. Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів Банку буде офіційно призупинено з негайним набуттям чинності».

ЄБРР залишає за собою право призупинити чи скасувати усі подальші платежі за існуючими інвестиційними проектами. За даними відомого джерела, ці проекти становлять близько 1,5 млрд. євро ($1,7 млрд.) в обох країнах.

Організація, яка неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну, минулого місяця оголосила про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.

«Сумно, що ми досягли такого рівня після стількох років співпраці та діяльності в обох країнах», — заявив президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо. «Однак війна, яку веде Росія проти України, не залишила нам іншого вибору, як показати своє засудження не лише на словах. Потрібні й дії, щоб обидві сторони не мали сумнівів у тому, що вони підірвали цінності, важливі для нас як установи та для міжнародної спільноти».

Минулого тижня ЄБРР передбачив, що економіка Росії та України скоротиться цього року на 10% та 20% відповідно, оскільки війна викличе «найбільший шок пропозиції» за 50 років.

У березні установа оприлюднила пакет «стійкості» на 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні, зокрема тим, хто приймає біженців.

Лондонський кредитор, який інвестує у приватний сектор, не запускав нові інвестиційні проекти в Росії з 2014 року, коли Москва вторглася, а потім анексувала Крим.

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