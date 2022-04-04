Європейський банк реконструкції та розвитку перекриває доступ Росії та Білорусі до фінансування

Європейський банк реконструкції та розвитку сьогодні оголосив про негайне призупинення доступу до фінансів для Росії та Білорусі у зв’язку із вторгненням в Україну.

“Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) реалізує свої плани за винятком Російської Федерації та Білорусі з отримання фінансування проектів”, – йдеться у повідомленні кредитора. «Рада керуючих ЄБРР схвалила вживання жорстких заходів проти Російської Федерації та Білорусі після вторгнення в Україну. Доступ Російської Федерації та Білорусі до ресурсів Банку буде офіційно призупинено з негайним набуттям чинності».

ЄБРР залишає за собою право призупинити чи скасувати усі подальші платежі за існуючими інвестиційними проектами. За даними відомого джерела, ці проекти становлять близько 1,5 млрд. євро ($1,7 млрд.) в обох країнах.

Організація, яка неодноразово засуджувала вторгнення Росії в Україну, минулого місяця оголосила про закриття своїх офісів у Москві та Мінську.

«Сумно, що ми досягли такого рівня після стількох років співпраці та діяльності в обох країнах», — заявив президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо. «Однак війна, яку веде Росія проти України, не залишила нам іншого вибору, як показати своє засудження не лише на словах. Потрібні й дії, щоб обидві сторони не мали сумнівів у тому, що вони підірвали цінності, важливі для нас як установи та для міжнародної спільноти».

Минулого тижня ЄБРР передбачив, що економіка Росії та України скоротиться цього року на 10% та 20% відповідно, оскільки війна викличе «найбільший шок пропозиції» за 50 років.

У березні установа оприлюднила пакет «стійкості» на 2 мільярди євро для допомоги громадянам, компаніям та країнам, які постраждали від війни в Україні, зокрема тим, хто приймає біженців.

Лондонський кредитор, який інвестує у приватний сектор, не запускав нові інвестиційні проекти в Росії з 2014 року, коли Москва вторглася, а потім анексувала Крим.