Зазвичай системи охорони здоров’я оцінюють за якістю та доступністю послуг для населення. Дослідники фонду FREOPP вважають, що цього замало. Вони склали свій рейтинг World Index of Healthcare Innovation для 31 країни.

Рейтинг показує, наскільки системи охорони здоров’я здатні застосовувати практично результати сучасних наукових досягнень і надавати пацієнтам кращий сервіс.

Розповідаємо, у яких країнах найсучасніші системи охорони здоров’я.

Фонд досліджень FREOPP по-новому підходить для оцінки систем охорони здоров’я. Для створення рейтингу World Index of Healthcare Innovation, окрім якості та доступності систем оцінювали:

Можливість пацієнта обрати лікаря чи страхову компанію. Використання наукових та технічних досягнень у галузі охорони здоров’я, застосування цифрових технологій у медицині та доступність нових методів лікування для пацієнтів. Фінансову стабільність систем.

31 країна увійшла до рейтингу World Index of Healthcare Innovation у 2021 році.

Країни з найпрогресивнішими системами охорони здоров’я

Позиція у рейтингу Країна 10 Великобританія 9 Бельгія 8 Гонконг 7 Австралія 6 США 5 Ізраїль 4 Ірландія 3 Німеччина 2 Нідерланди 1 Швейцарія

Швейцарія, Нідерланди та Німеччина очолили рейтинг World Index of Healthcare Innovation. Ці країни займають перші місця за кожним із показників, який FREOPP використав для оцінки.

Італія, Словаччина, Японія та Польща посіли у рейтингу останні місця. Фінляндія, в яку діє єдина система медичного страхування, зайняла останнє місце наскільки можна пацієнтам вибирати — де, в кого і як проходити лікування.

У яких країнах інвестори можуть розраховувати на сучасну медицину

Поселення або громадянство в європейській країні відкриває доступ до послуг сучасних медичних клінік. Статус резидента дозволяє скоротити витрати на медичні послуги та проходити реабілітацію у країнах з м’яким кліматом. Резиденту не потрібно оформлювати візу, щоб приїхати на лікування та отримувати запрошення від медичного закладу.

У Португалії, Іспанії та Греції, країнах з рейтингу World Index of Healthcare Innovation, іноземці можуть отримати дозвіл на проживання за інвестиції. Ще у двох країнах – у Швейцарії та Австрії – ВНЖ для фінансово-незалежних осіб.

Інновації в охороні здоров’я у країнах з інвестпрограмами

Позиція у рейтингу Країна 1 Швейцарія 17 Португалія 19 Австрія 22 Іспанія 26 Греція

Португалія посіла у рейтингу 17-е місце, поступившись за якістю медичних послуг лише Швейцарії та Ізраїлю. У систему охорони здоров’я Португалії входить понад 200 медичних закладів, які надають послуги португальською та англійською мовами, щоб мовний бар’єр не заважав лікуванню пацієнтів.