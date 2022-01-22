Що потрібно знати українцям перед поїздкою до Баку

Столицю Азербайджану Баку асоціюють одночасно з європейськими містами, і з Дубаєм. Європу тут нагадує старе місто з неповторним культурним колоритом, а Дубай – сучасні скляні хмарочоси, як у нафтовому еміраті. DIP.org.ua та DIP Travel розкажуть, що потрібно знати про подорож до Баку.

Столиця Азербайджану – одна з найбільших мегаполісів світу, що найбільш швидко розвиваються. Причин відвідати Баку багато: м’яка, тепла зима з плюсовою температурою, відсутність візових вимог, наявність прямих рейсів, смачна національна кухня, цікаві пам’ятки.

Які документи підготувати для в’їзду

Усім бажаючим відвідати Баку з 18 років потрібен паспорт вакцинації від COVID-19, що підтверджує проходження повного курсу вакцинації, а також сертифікат про результати тесту ПЛР з негативним результатом, проведеного протягом 72 годин до вильоту. В Азербайджані схвалені наступні вакцини проти COVID-19: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Sinovac та “Супутник V”.

Як альтернативу паспорту вакцинації можна надати офіційний сертифікат про одужання від COVID-19, зроблений протягом 72 годин до вильоту, або сертифікат про протипоказання до вакцинації проти COVID-19. Всі ці документи повинні містити QR-код і бути видані лише державою. Ці документи перевірятимуться під час проходження реєстрації в аеропорту.

Пасажири у віці від одного до 18 років пред’являють лише сертифікат про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, отриманий протягом 72 годин до вильоту рейсу. Для дітей, молодших одного року, пред’являти COVID-паспорт або результат тесту не потрібно.

Згідно з інформацією із сайту офіційного авіаперевізника Азербайджану, бажано наявність QR-коду на всіх документах, пов’язаних із ковід-обмеженнями.

“Пасажирів з довідкою про негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19, але без наявності на ній QR-коду, згідно з існуючими вимогами очікує більш ретельна перевірка. Пасажирам слід врахувати, що для такої перевірки буде потрібний додатковий час”, – йдеться на сайті.

Після прибуття усі пасажири проходять медичний огляд, зокрема перевірку температури. Тим, у кого виявляються симптоми COVID-19, може знадобитися додаткове обстеження.

Чи потрібний паспорт вакцинації для входу до ресторанів, музеїв та інших місць?

Для входу в усі місця потрібен паспорт COVID-19, що підтверджує вакцинацію або наявність антитіл. Ми рекомендуємо знати офіційні інструкції протягом всієї поїздки. Гід із Баку Аріф Мамедов розповідає про обмеження, які діють зараз у громадських місцях Баку.

“Загалом у Баку все працює. Одне правило: вхід до кафе, магазинів, ТРЦ, ресторанів та інших громадських місць лише вакцинованим або перехворіли. Досить показати паспорт або сертифікат вакцинації у паперовій або електронній формі або QR-код. Також, якщо ви перехворіли, має бути довідка про наявність антитіл.

Можна скласти терміновий ПЛР-тест. Вартість – приблизно 90 манатів. За три-чотири години вам вже надішлють результат. Результат приходить по SMS разом із QR-кодом та англійською мовою”, – пояснив він.

Туристам доступні готелі, кафе, ресторани, клуби, кінотеатри, театри, музеї та інші визначні пам’ятки. Всюди на вході перевіряють температуру. Громадський транспорт працює з 6 ранку до 12-ї ночі і у будні, і у вихідні дні.

Комендантської години у місті немає. Проте є обмеження щодо часу роботи закладів – всі розважальні заклади працюють до 12-ї ночі.

“Концерти також проводяться, але з обмеженнями щодо розсадки гостей. Нещодавно хотіли замовити квитки на концерт на відкритому повітрі, в онлайн-системі купівлі квитків одразу були доступні місця з урахуванням соціальної дистанції”, – додав він.

Окремим пунктом варто відзначити те, що у закритих просторах, приміщеннях та громадському транспорті обов’язково носіння масок.

“Штраф особам без маски виписують на суму 100 манатів. Але поліцейські не штрафують відразу, спочатку роблять попередження. Отже, якщо ви не злісний порушник, а маску випадково забули, ви можете чемно пояснити вашу ситуацію, і штраф вам не загрожує. А загалом носіння масок завжди перевіряється поліцейськими. Ходять громадськими закладами, метро, ​​громадським транспортом і перевіряють, щоб люди носили маски”, – говорить Аріф.

У Баку є багато місць, які необхідно відвідати туристу. Наприклад, можна прогулятися вуличками Старого міста Ічері-Шехер. Саме там зосереджено історичні пам’ятки стародавнього минулого, мечеті, вежі та палаци. Наприклад, палац Ширваншахов – колишня резиденція правителів Ширвана, які були при владі майже 700 років. Комплекс включає дворик Диван-хане, усипальницю, мечеть 1441 року, а також лазню та мавзолей придворного вченого Сейїда Яхья Бакуві.

Тут же, у старому місті, є Дівоча вежа, довкола якої ходить багато легенд. Одна з них розповідає про дівчину, яку хотіли видати заміж за нелюбиму людину. Вона попросила батька побудувати вежу та почекати завершення будівництва. Але коли вежа була побудована, шах не змінив свого рішення, і, зневірившись, дівчина зійшла на вежу і кинулася в море.

Обов’язково треба побачити на власні очі символ сучасного Баку – полум’яні вежі – три хмарочоси, побудовані у вигляді трьох мов полум’я. Відвідайте Музей сучасного мистецтва, відвідайте Культурний центр Гейдара Алієва.

Одне з найяскравіших місць, що приваблюють туристів – Музей килимів. “Мій будинок там, де розстелений килим” – каже давнє азербайджанське прислів’я. І тут, у музеї, можна переконатися, що килими є невід’ємною частиною культури цієї країни. Навіть сама будівля має форму килима, що розгортається. Вся історія, традиції та література зображені на килимах. Багато хто вважає, що це не просто килими, а книги. А залежно від того, що зображено на килимі, визначається його місце та мета використання. Наприклад, верблюд – символ достатку, його не можна стелити на підлогу, його вішають на стіни.