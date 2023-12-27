Заборона на селфі та рушники: найдивніші штрафи в Європі

Зі збільшенням потоку туристів деякі популярні напрямки вжили заходів щодо боротьби з овертуризмом у 2023 році, виявляючи особливу креативність, передає Euronews.

На пляжах Сардинії було введено цілу низку обмежень, щоб уникнути надмірного скупчення туристів. Наприклад, було встановлено гранично можливу кількість відвідувачів та введено обмеження за часом.

На західному узбережжі пляжу Пелоза ввели заборону на рушники, вимагаючи від загоряючих приносити спеціальні килимки, які не збирають піску. А знаменитий рожевий пляж Спіаджа Роза залишався закритим для відвідувачів у 2023 році, і за прогулянки ним накладався штраф у розмірі 500 євро, а за крадіжку піску – до 3500 євро.

Відпочивальників на пляжах Португалії попередили, що вони можуть зіштовхнутися зі штрафами до 36 000 євро, якщо голосно слухатимуть музику. Національне морське управління (AMN) країни заборонило використовувати переносні стовпчики. У правилах AMN на пляжах також заборонено грати в м’яч поза спеціальними зонами, розташовувати намети поза кемпінгами і розводити багаття.

У Севільї були оголошені жорсткі заходи щодо антигромадської поведінки молодят і непристойних актів. Влада планувала запровадити заборону на спідню білизну у громадських місцях та на одяг із сексистськими написами. Заходи також включають заборону на вчинення або підбурювання до “непристойного ексгібіціонізму”.

У Портофіно були введені зони без очікування для боротьби з натовпами туристів, які фотографуються для селфі та блокують дорогу. Будь-який турист за занадто довге перебування на набережній у період з 10:30 до 18:00 ризикував отримати штраф у розмірі 270 євро.

Жителі міста Хальштат в Австрійських горах були так роздратовані і настільки втомилися від туристів, що встановили паркан, щоб перешкодити масовому селфі. Пізніше його довелося прибрати через хвилю обурення у соціальних мережах.

В Іспанії активісти розмістили фальшиві попереджувальні знаки на пляжах Майорки, щоб злякати англомовних туристів. Деякі плакати попереджали про “небезпечні медузи”, “обвал скель” або морську воду, забруднену каналізацією. При цьому для місцевих жителів активісти нижче додавали каталонською мовою інформацію про те, що попередження помилкові та призначені для туристів. Вони писали, що “проблема не в обвалі скель, а в масовому туризмі” або “пляж відкритий для всіх, крім іноземців і медуз”.