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АВСТРАЛІЯ

Сильний землетрус вразив Австралію (ФОТО)

Гліб Парфененко
BGNES

Землетрус магнітудою 6,0 потряс південно-східну Австралію і сильно відчуваються в місті Мельбурн. Це сталося близько 9:15 ранку за місцевим часом в середу, а його епіцентр знаходиться недалеко від міста Менсфілд, недалеко від столиці штату Вікторія.

Як повідомляє місцеве телебачення ABC, щонайменше 46 будівель отримали різні пошкодження після сильного землетрусу і подальших вторинних землетрусів.

Сильний землетрус вразив Австралію (ФОТО)
BGNES

Землетрус також відчувався в сусідніх Південної Австралії і Новому Південному Уельсі (NSW).

Про постраждалих і поранених поки немає. Для оцінки ситуації в деякі регіони відправлені вертольоти, а де-не-де створюються центри допомоги жителям. За повідомленнями місцевих ЗМІ, кілька хмарочосів в Мельбурні і міська лікарень також були евакуйовані. Деякі міські трамвайні лінії були зупинені через пошкодження.

Сильний землетрус вразив Австралію (ФОТО)
BGNES

У ряді регіонів були відключення електроенергії.

Експерти попереджають, що поштовхи від землетрусу можуть тривати до декількох місяців.

«Якщо ви перебуваєте в Вікторії, ви в небезпеці. Чекайте підземних поштовхів, тримайтеся подалі від пошкоджених будівель і інших небезпек. Уникайте водіння, за винятком надзвичайних ситуацій», – заявила влада.

Землетрус був одним з найсильніших в Австралії за останні десятиліття. За даними Геологічної служби США, він мав магнітуду 5,9 за шкалою Ріхтера і сильно відчувався на південному сході Австралії, з подальшими афтершоками 4,1 і 3,1.

Сильний землетрус вразив Австралію (ФОТО)
BGNES

Сильні землетруси в Австралії вважаються рідкістю, тому що континент розташований на тектонічній плиті.

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