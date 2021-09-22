Сильное землетрясение поразило Австралию (ФОТО)

Землетрясение магнитудой 6,0 потряс юго-восточную Австралию и сильно ощущаются в городе Мельбурн. Это произошло около 9:15 утра по местному времени в среду, а его эпицентр находится недалеко от города Мэнсфилд, недалеко от столицы штата Виктория.

Как сообщает местное телевидение ABC, по меньшей мере 46 зданий получили различные повреждения после сильного землетрясения и последующих вторичных землетрясений.

Землетрясение также ощущалось в соседних Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе (NSW).

О пострадавших и раненых пока нет. Для оценки ситуации в некоторые регионы отправлены вертолеты, а кое-где создаются центры помощи жителям. По сообщениям местных СМИ, несколько небоскребов в Мельбурне и городские больницы также были эвакуированы. Городские трамвайные линии были остановлены из-за повреждения.

В ряде регионов были отключения электроэнергии.

Эксперты предупреждают, что толчки от землетрясения могут продолжаться до нескольких месяцев.

«Если вы находитесь в Виктории, вы в опасности. Ждите подземных толчков, держитесь подальше от поврежденных зданий и других опасностей. Избегайте вождения, за исключением чрезвычайных ситуаций», — заявили власти.

Землетрясение было одним из самых сильных в Австралии за последние десятилетия. По данным Геологической службы США, он имел магнитуду 5,9 по шкале Рихтера и сильно ощущалось на юго-востоке Австралии, с последующими афтершоками 4,1 и 3,1.

Сильные землетрясения в Австралии считаются редкостью, так как континент расположен на тектонической плите.