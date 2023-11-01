Лоукостери почали дозволяти пасажирам продавати авіаквитки один одному

Оригінальний спосіб “долучити до польотів якнайбільше людей” придумали в іншій півкулі. Там авіакомпанії почали дозволяти пасажирам продавати незатребувані авіаквитки один одному.

Як пише аргентинська преса, йдеться про місцевого лоукостера — авіакомпанію Flybondi, яка розробила систему, що дозволяє пасажирам обмінюватися квитками безпосередньо один з одним, використовуючи для безпеки технологію блокчейн.

“Розширюючи дистрибуцію, ми прагнемо дати клієнту свободу робити з квитком все, що він хоче”, – пояснив генеральний директор Flybondi Маурісіо Сана.

При цьому систему спочатку випробувать на внутрішніх лініях, а потім планують відкрити і на міжнародних лініях. Авіаперевізник розраховує, що система долучить до польотів більше людей, оскільки такого досвіду раніше не було.