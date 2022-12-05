Туристів в Індонезії чекає в’язниця за інтимний зв’язок поза шлюбом

В Індонезії вже найближчим часом може набути чинності новий Кримінальний кодекс. Серед іншого в ньому передбачено ув’язнення за інтимний зв’язок поза шлюбом. Стаття діятиме як щодо місцевих жителів, так і іноземців. Представники туріндустрії вважають, що таке нововведення може залишити мусульманську країну без туристів, повідомляє Reuters.

Уряд Індонезії має ухвалити новий КК 15 грудня. При цьому оновити кодекс пропонували ще у 2019 році, проте це призвело до масових заворушень серед населення. Тепер же влада має намір проігнорувати протести громадськості та остаточно затвердити документ.

Зокрема, у ньому є стаття, яка може поставити під сумнів розвиток Індонезії як туристичного спрямування. Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на рік для громадян, які вступили в статевий зв’язок поза шлюбом. При цьому формулювання в кодексі вкрай розмите: про такий злочин може повідомити лише близький родич одного із партнерів. Як доказ, мабуть, розглядається сам факт наявності заяви до поліції.

Проти нововведення різко виступила Асоціація роботодавців Індонезії (APINDO), в якій перебувають і представники місцевих приймаючих компаній, готельєрів і т.д. та гостинності.

В APINDO також наголошують, що такі перетворення не оцінять і західні інвестори, які мали намір вкладатися в економіку країни, розвивати туринфраструктуру та будувати готелі. Крім того, це як мінімум суперечить попереднім крокам уряду щодо стимулювання туризму. Наприклад, у жовтні Кабмін затвердив запровадження довгострокової візи для іноземців.

Деякі туристи просто відмовляться від поїздок до Індонезії, побоюючись ув’язнення. У багатьох країнах вважається нормою жити зі своїм партнером без штампу у паспорті. А на Балі такі стосунки раптом стануть незаконними. До того ж, нечіткість у формулюваннях КК може стати приводом для зловживань з боку деяких представників правопорядку.