У Парижі ледь живого чоловіка виявили в ніші шасі літака, що прилетів з Алжиру

Повідомляється, що літак прибув із Алжиру до Парижа. Після приземлення, під час техогляду, у ніші шасі було виявлено ледь живого чоловіка, передає Le Matin.

За даними порталу, 20-річний алжирець отримав сильне переохолодження. У критичному стані його доправили до лікарні.

Зазначається, що на висоті, де літають комерційні літаки, температура повітря становить до -50 градусів.

Подібні випадки неодноразово траплялися в історії авіації. У 2017 році повідомлялося, що 15-річний підліток здійснив переліт до аеропорту нігерійського міста Лагос, сховавшись у відсіку для шасі пасажирського Boeing 747.

2014 року американський підліток вижив після п’ятигодинного перельоту зі штату Каліфорнія на Гавайські острови, перебуваючи у відсіку шасі пасажирського літака Boeing 767.