Названі найдешевші країни Європи для життя у 2023 році

Румунія, Болгарія та Албанія визнані найдешевшими країнами Європи для життя у 2023 році.

Як пише schengenvisainfo, при виборі країни для переїзду важливо враховувати також співвідношення вартості життя якості, і в цьому контексті вибір може впасти на шість країн Східної Європи.

Найдешевші країни Європи для життя у 2023 році:

Румунія. З одними з найнижчих цін на проживання у Східній Європі країна є популярним місцем переїзду для багатьох іноземців із низки причин: привітні люди, дешева їжа, доступні гідні умови життя та гарна країна. Орієнтовна вартість життя на одну особу в Румунії становить 499 доларів на місяць без урахування орендної плати за житло. Місячна вартість житла у столиці Бухаресті становить 200-300 доларів на місяць, в інших містах – 150-200 доларів, студіо коштуватиме в середньому 75 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 115 доларів, а місячний проїзний – 18 доларів. Мінімальна зарплата у Румунії – 472 долари. Найдешевшими для життя містами Румунії є Тімішоара, Клуж-Напока, Констанца та Сібіу.

Болгарія. Якщо ви шукаєте недорогу сільську нерухомість або розкішну міську квартиру, ви гарантовано знайдете в Болгарії те, що відповідає вашим потребам та бюджету. Орієнтовна вартість життя на одну особу у Болгарії становить близько 506 доларів на місяць без урахування орендної плати. Оренда житла у столиці Софії коштуватиме в середньому 350-500 доларів на місяць, за її межами – 175-200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 110 доларів на місяць, місячний проїзний коштує приблизно 27 доларів, а мінімальна зарплата тут – 372 долари. Найдешевшими для життя містами Болгарії є Велико Тирново, Пловдів, Варна та Бургас.

Албанія. Природа, що захоплює дух, і доступні умови життя зробили країну привабливою для багатьох іноземців. Орієнтовна вартість життя для однієї людини в Албанії складає приблизно 420 доларів на місяць без урахування орендної плати. У столиці Тирані місяць оренди житла коштуватиме в середньому 400 доларів, а в інших містах – 150-250 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 80 доларів, а місячний проїзний – 11 доларів. Мінімальна зарплата в Албанії – 281 долар. Найдешевше в Албанії жити в таких містах як Тірана, Дуррес, Саранда та Влера.

Чехія. Ця відносно невелика країна має багату та довгу історію, а ще вона безпечна та доступна. Орієнтовна вартість життя на одну особу в Чеській Республіці складає 627 доларів (без урахування оренди). Орендувати житло у столиці Празі можна за 350-800 доларів на місяць, в інших містах – за 250 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 270 доларів, а місячний проїзний – 23 долари. Мінімальна зарплата у Чехії – 672 долари. Найдешевшими для життя містами Чехії є Брно, Пльзень, Острава та Оломоуц.

Польща. Це одне з найкрасивіших місць у Європі. Орієнтовні щомісячні витрати на проживання на одну особу у Польщі становлять 525 доларів без урахування орендної плати. Оренда житла у столиці Варшаві коштуватиме в середньому 400-700 доларів на місяць, за її межами – 200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 70-100 доларів на місяць, місячний проїзний коштує приблизно 24 доларів, а мінімальна зарплата тут – 655 доларів. Найдешевшими для життя містами є Катовіце, Білосток та Жешув.

Словенія. Тут гарні краєвиди, і загалом дуже безпечно та чисто. Країна також має відмінне становище в Європі, зі зручним доступом до Австрії, Хорватії та Італії. Орієнтовна вартість життя на одну особу у Словенії становить 679 доларів (без урахування оренди). Орендувати житло у столиці Любляни можна за 500 доларів на місяць, в інших містах – за 250-300 доларів. Комунальні послуги коштуватимуть у середньому 40 доларів, а місячний проїзний – 31 долар. Мінімальна зарплата у Словенії – 1100 доларів. Найдешевшими для життя містами Словенії є Мурська-Собота, Кршко, Веління та Марібор.