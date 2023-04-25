Албанія, Болгарія, Румунія: найкращі пляжі Європи, про які ви, ймовірно, ніколи не чули

Європа може похвалитися кілометрами прекрасного узбережжя, але її популярні пляжні напрямки переповнені туристами. Якщо ви не хочете боротися за місце на піску або зазнавати нападок з боку місцевих жителів, чому б не відвідати цього літа менш відомі пляжні курорти?

Албанська рив’єра: тепло та бюджетно

Албанія ще не встигла посісти своє місце на туристичній карті Європи і це привід тут побувати. 450-кілометрова берегова лінія країни – це золоті піски та соснові ліси. Найкращі пляжі на Албанській рив’єрі простягаються від Влера до Ксаміла.

Дермі — один із найдовших і найпопулярніших пляжів Албанії. У Ксамілі — вода бірюзового кольору та невеликі острови в межах досяжності.

Міжнародний аеропорт Тирани — за дві години їзди від Влери — є головними воротами до Албанії. Ви також можете скористатися поромом з грецького Корфу в Саранді. 2024 року у Влері має з’явитися власний аеропорт.

Болгарія: Чорноморське узбережжя

Чорноморське узбережжя Болгарії рясніє природною красою. Іраклі, розташований за 35 хвилин їзди від популярного Сонячного берега, зберігає відчуття дикої природи. Тут лише два ресторани, зона для нудистів та кемпінг, і ця піщана ділянка – ідеальне місце, щоб помилуватися природою.

Чи не любите активний відпочинок? Курорт Vaya Beach Resort пропонує сучасні бутік-віли з чудовим краєвидом на море. Місто Огляд також знаходиться недалеко, якщо вам не підійшли перші два варіанти.

Аеропорт Бургаса, другого за величиною авіавузла Болгарії, знаходиться приблизно за годину їзди від Іраклі.

Хорватія: сонце та огляд визначних пам’яток у Поречі

Забудьте переповнений пасажирами Дубровник і вирушайте до Поречу, на захід Хорватії. Стародавнє старе місто з брукованими вулицями та теракотовими дахами може змагатися зі своїм популярним сусідом на сході.

Вирушайте в базиліку 6-го століття, що охороняється ЮНЕСКО Євфразієву, щоб помилуватися золотими мозаїками, що добре збереглися, а потім здійсніть невелику морську прогулянку на острів Святого Миколая, щоб позасмагати.

Пореч знаходиться за 40 хвилин їзди від аеропорту Пули. Звідти до центру міста проходять рейсові автобуси. Він також знаходиться трохи більш ніж за годину їзди від італійського Трієста. До Пореча можна дістатися також катамараном з Венеції.

Франція: пляж під Монпельє

Недалеко від Монпельє знаходиться один із найкрасивіших пляжів Франції. Plage de l’Espiguette в Ле-Гро-дю-Руа — це довга ділянка берега з піщаними дюнами. Пляж захищений від забудови. Його разючий маяк — одна з небагатьох споруд.

Монпельє знаходиться менш ніж за дві години їзди поїздом від Ліона (шість від Парижа).

Греція: океанські краєвиди на півострові Мані

Археологічні пам’ятники та блакитні бухти півострова Мані на півдні Греції ще мало освоєні туристами.

Якщо ви волієте досліджувати узбережжя, а не відпочивати на ньому, вирушайте в сонний Кардамілі, де пішохідні стежки приведуть вас до чудових морських пейзажів.

Всього за кілька хвилин ходьби від узбережжя знаходиться пляж Фонеас, оточений скелястими стрімчаками та усипаний мальовничою білою галькою.

Кардамілі знаходиться менш ніж за годину їзди від Каламати, де є міжнародний аеропорт та автобусне сполучення.

Італія: вулканічна енергія Еолійських островів

На північ від Сицилії з Тірренського моря виступають скелясті Еолійські острови.

Острів Вулкано, можливо, і не славиться своїми білими пісками, але його вулканічні чорні пляжі не менш приголомшливі.

Поніжтеся в теплих грязьових ваннах, а потім вирушайте на човні на більший острів Ліпарі, щоб помилуватися заходом сонця з Геофізичної обсерваторії.

До островів можна легко дістатися поромом із Сицилії.

Ірландія: поміняйте сонце на красу у Донегалі

Ірландія, можливо, не спадає на думку при думці про пляжний відпочинок, але і на Смарагдовому острові є захоплююча дух берегової лінії.

Самотня затока Кіннаго в Донегалі – яскравий тому приклад. Оскільки він знаходиться на півночі країни, не чекайте надто теплих температур і багато сонячного світла. Вигнутий піщаний пляж прихований зеленим схилом пагорба.

Затока Кіннаго знаходиться за годину їзди від Деррі, за дві години від Белфаста і за чотири години від Дубліна.

Румунія: спостереження за птахами у дельті Дунаю

Там, де річка Дунай зустрічається з Чорним морем, ви знайдете ділянку гарної заболоченої місцевості, куди можна дістатися лише човном.

Найбільша у Європі водно-болотна зона – це рай для любителів дикої природи. Поспостерігайте за пеліканами, чаплями та орланами-білохвістами, послухайте виття шакалів у лісі.

Коли ви не досліджуєте віддалені канали та великі озера дельти, на вас чекають білі піщані пляжі в Суліні та Сфинту-Георге.

Швидкісні катери та пороми курсують із міста Тулча до Суліни.

Словенія: венеціанська чарівність Ізоли

Ізола, розташована на невеликому шматочку узбережжя Адріатичного моря в Словенії, була колись островом під венеціанським пануванням.

Менш популярний, ніж сусідній Піран, маленький рибальський порт захоплює чарівними звивистими вуличками. Тут також є кілька галькових та піщаних пляжів, до яких веде прибережна пішохідна стежка.

Ви можете поєднати свій візит з одноденною поїздкою на курорт Пореч, Хорватія, який знаходиться всього за годину їзди на південь від Ізоли.

Ізола розташована за 30 хвилин їзди від Трієста або трохи більше ніж за годину їзди — або за три години їзди поїздом — від Любляни.