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АФГАНИСТАН

В Афганистане взорвали колонну талибов, есть погибшие

Глеб Парфененко
В Афганистане взорвали колонну талибов, есть погибшие

В результате взрыва в восточной провинции Нангархар погиб один талиб и еще несколько человек получили ранения, сообщило агентство DPA со ссылкой на местных чиновников и очевидцев.

Взрыв прогремел в 8:00 вечера. (6.30 утра по тихоокеанскому времени) в столице региона Джелалабаде, сообщил представитель Талибана. Других подробностей он не сообщил.

Источник в больнице Нангархара сообщил, что в результате взрыва погиб один талиб. Семь раненых, включая четырех гражданских лиц, были госпитализированы в медицинское учреждение.

По словам очевидцев, бомба была спрятана на обочине дороги и взорвалась, когда мимо проезжала колонна боевиков Талибана.

Нападения и взрывы участились в Нангархаре с тех пор, как в середине прошлого месяца к власти в Афганистане пришли талибы. Джихадистских группировки «Исламское государство» (ИГ) имеет сильное присутствие в восточной афганской провинции, граничащей с Пакистаном.

ИГ взяла на себя ответственность за некоторые из этих нападений. Джихадистская группа и «Талибан» сталкивались в прошлом, отмечает DPA.

Высокопоставленный представитель «Талибана» недавно заявил, что ИГ не представляет угрозы в Афганистане, и талибы способны справиться с ним.

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