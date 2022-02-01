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ЄС привів термін дії ковідних сертифікатів до єдиного стандарту

Євгеній Подольський

Термін дії сертифікатів вакцинації у країнах Євросоюзу з 1 лютого складає 9 місяців. Постанова про уніфікацію документа офіційно набула чинності, повідомляють у Єврокомісії.

Це правило поширюється на однокомпонентні вакцини і двокомпонентні після отримання другої дози. Виняток становлять лише звані бустери. Їх держави – члени ЄС вправі встановлювати власні терміни действия.

«За підтримки експертів Європейського центру профілактики та контролю захворювань та Європейського агентства з лікарських засобів Комісія уважно слідкуватиме за необхідністю адаптації цього правила в майбутньому», – прокоментував комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

У ЄК уточнюють, що сертифікат дає право лише на перетин кордонів. «Зелені» паспорти, які зараз потрібні в більшості країн Європи для відвідування громадських місць, заселення в готелі або користування транспортом, видаються місцевою владою, виходячи із власних внутрішніх правил. Тому туристам слід ознайомитись з актуальними обмеженнями перед поїздкою.

Рада Євросоюзу прийняла нові рекомендації щодо пересування між державами в період пандемії. Зокрема, було вирішено скасувати чинні обмеження, засновані на епідобстановці в країні відправлення туриста, та приділяти увагу стану здоров’я окремих громадян. Основним показником статусу мандрівника є ковидний сертифікат.

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