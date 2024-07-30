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На туриста з України на пляжі в Італії напав осиний рій: він кинувся в море та загинув від серцевого нападу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На туриста з України на пляжі в Італії напав осиний рій: він кинувся в море та загинув від серцевого нападу

Ситуація із трагічним результатом сталася в Італії. На 47-річного туриста, родом із України, на пляжі накинувся осиний рій. Він кинувся в море та загинув, але, як з’ясувалося, не від укусів, а від серцевого нападу. При цьому, як пише ABS Zeitung, турист взагалі не був вжаленим.

Видання пише, що турист-інженер планував провести коротку відпустку в Південній Італії у місті Кротоні зі своєю родиною. Коли з’явився рій ос, він упав у паніку і швидко побіг у воду. Там його знайшли бездиханним. Допомога прибула надто пізно.

Згідно зі звітами поліції, 47-річний чоловік переніс серцевий напад чи серцеву недостатність. Спочатку екстрені служби підозрювали, що його вжалили комахи, і він зазнав алергічного шоку. Однак під час розтину на його тілі не було виявлено жодних укусів.

Оси також напали на кількох рятувальників, що згодом ускладнило вилучення тіла. У результаті місцева влада наказала закрити пляжну частину. Спеціальними службами виявлено кілька осиних гнізд, які мають бути знищені.

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