Туристи назвали найогидніші країни для відпочинку

Найгірші країни для відпочинку – Єгипет, Егейська Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати та Занзібар. Такий топ склали туристи на форумі Reddit, розповівши історії своїх найгірших подорожей. За відгуками користувачів, це чотири курортні місця, куди вони нізащо не хотіли б повертатися.

Єгипет

На думку мандрівників, це найгірша країна для курортників. Один із них під ніком p3chapai поділився сумним досвідом перебування у країні: «Єгипет. Це брудно, небезпечно, а люди зовсім не приємні. Моїй сестрі-підлітку доводилося терпіти домагання з боку людей похилого віку, куди б вона не пішла».

Туреччина

Незважаючи на високий попит на курорти Туреччини, узбережжя Егейського моря розчарувало багатьох мандрівників, які там побували. «Егейська Туреччина. Зруйнований масовим туризмом. Тільки Ізмір варто відвідати. Вирушайте на схід, якщо ви шукаєте щось справжнє», – написав один із них (нік AdEmbarrassed8490).

ОАЕ

«Дубай здається бездушним та поверховим. Це не має сенсу. Сувора мусульманська країна, наркотики настільки незаконні, що зустріти їх можна у парках та місцях відпочинку. Багато алкоголю. Передові технології та багатство перемішано з бідністю, світовий напрямок для секс-торгівлі, рабська праця з інших мусульманських місць, до яких вони ставляться як до сміття. Це, наприклад, Пакистан, Бангладеш та деякі частини Філіппін. Навколо блиск, гламур і нісенітниця. Великі будинки постійно борються з природою. Безглузді архітектурні проекти, деякі незавершені та буквально застійні», – обурився користувач під ніком FuturamaReference після його відвідин.

Занзібар

Ще один ненависний напрямок для туристів, що відпочивали там, – екзотичний острів Занзібар у Танзанії. «Занзібар, острів красивий, але нестримна убогість та корупцію там видно неозброєним поглядом. Мені було дуже ніяково через мою роль багатого туриста… Один із наших гідів сказав, що він був одним із двох працюючих людей у ​​всьому його селі, і наш курорт підтримував їхнє існування. Це був дивний досвід, і я не хочу його повторення», – підсумував мандрівник під ніком Badloss.