Туристам розкрили хитрощі готелів Єгипту на системі All inclusive

Система обслуговування All inclusive, що полюбилася багатьом туристам, зазвичай не вигідна готелям. Проте багато готелів Єгипту виробили низку хитрощів, які дозволяють значно заощадити на по-звірячому голодних туристах. Докладніше про це розповіла туристичний блогер.

Правильно розташувати страви

При вході до ресторану гостям запропонують не дороге м’ясо або морепродукти, а «привабливі на вигляд, найчастіше – калорійні, але дешеві страви (салати, десерти)». Не кожен птах долетить до середини Дніпра, і не кожен голодний турист дійде до м’яса в готельному ресторані. На тому і тримається єгипетський олл інклюзив», – уточнила авторка і додала, що «м’ясо буде «ховатися» в самому кінці – його ще треба знайти, до нього треба дійти, часто – вистояти чергу».

М’яса менше, гарніру більше

Якщо турист подолав маршрут і знайшов місце «дислокації» натурального білка, йому знову доведеться нелегко, оскільки на варті стоять «спеціально навчені люди», які не дозволять торкнутися дорогого, а самостійно та з усмішкою на обличчі покладуть скромний шматочок на тарілку голодного туриста. “І навчають їх тому, щоб гарніри класти щедрою рукою, а ось м’ясо видавати порційно та лімітовано”, – пояснила блогер і додала, що в добавці не відмовлять, якщо попросити, але гарніру все одно буде більше.

Багато солодкого

Єгипетські кухарі вміють готувати смачні та гарні десерти. По факту це недорогі, але дуже калорійні страви, завдання яких «забити шлунок». Ось що з цього приводу написала авторка: «В основному це бісквітні «пиріжки» з різними харчовими барвниками. Для випічки використовують дешеві інгредієнти (не вершкове масло, а маргарин), так що за всієї «красивості» і калорійності собівартість таких солодощів невелика».

Фастфуд для дітей

«У дітей на морі солодкий апетит, але в основному вони віддають перевагу макаронам, смаженій картоплі, піці, бургерам, солодощам… Це ситно і недорого», – додала вона.

Перероблені страви, виготовлені з продуктів не першої свіжості

За словами блогера, єгипетським готелям не чужі заборонені прийоми у приготуванні страв. Недоїдені страви, що полежали на жарі, часто використовують для приготування інших вишукувань, щоб наступного разу ними нагодувати зголоднілих відпочиваючих. Все заради економії. Наприклад, це відноситься до складних салатів із заправками, м’ясним та овочевим нарізкам.

Вечеря в готелі краща, ніж обід, попередила вона і зазначила, що на вечерю часто готують страви на грилі, а салати та десерти легко можуть бути запропоновані з обідніх залишків. «Через це, на жаль, трапляються проблеми із ШКТ аж до отруєння. Було кілька гучних випадків. Так що краще знати міру у вживанні їжі та напоїв і пам’ятати основні правила безпеки», – закликала авторка.