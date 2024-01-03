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ТуризмЯпонія

У Японії відбулася серія із 200 землетрусів, загинули десятки людей

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Японії відбулася серія із 200 землетрусів, загинули десятки людей

Понад 200 землетрусів сталися у центральній частині Японії за два дні — 1 та 2 січня. Загинули щонайменше 55 людей, понад 100 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Було евакуювали майже 60 000 людей.

Магнітуда найпотужнішого із землетрусів склала 7.6. Епіцентр знаходився поруч із префектурами Ісікава та Ніігата. Для цієї частини країни сейсмобіття стало найсильнішим з 1885 року. Було оголошено загрозу цунамі.

Найбільше постраждали міста Вадзима і Судзу (префектура Ісікава).

Землетруси призвели до масштабних пожеж — лише у префектурі Ісікава вогонь знищив понад 200 будинків. Ще понад 100 будов зруйнувалися безпосередньо від підземних поштовхів.

Рятувальники вважають, що кількість жертв збільшиться: під завалами більш ніж 50 будівель можуть залишатися люди.

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