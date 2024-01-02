Що відомо про цунамі в Японії: п’ятиметрові хвилі виявилися фейком

Багато шуму в каналах новин наробила інформація про наслідки серії землетрусів у центральній частині Японії магнітудою до 7,6. За всю історію спостережень у префектурі Ісікава таких показників досягнуто вперше. Були пошкоджені дороги, деякі будинки, збудовані з дерева.

Метеослужба Японії оголосила про загрозу цунамі на західному узбережжі. За початковими прогнозами, висота хвиль могла становити 5 м. І хоча майже відразу стало відомо, що насправді береги досягли хвилі до 1,2 м, мешканців прибережних районів по телебаченню і радіо просили піти в безпечне місце. Ця інформація розійшлася у світових ЗМІ.

У заголовках з’явилися твердження про гігантські 5-метрові хвилі, що обрушилися на західне узбережжя Японії. Деякі телеграм-канали супроводжували ці повідомлення драматичним відео, де море стрімко затоплює берег, перевертаючи яхти та автомобілі.

До реальності ці кадри не мали стосунку, оскільки їх було знято 13 років тому, 11 березня 2011 року. Тоді Японія постраждала від значно руйнівнішого землетрусу магнітудою 9,1 і потужного цунамі. Близько 20 тис. людей загинули, доля ще 2500 так і залишилася невідомою. Того ж дня сталася аварія на АЕС “Фукусіма-1”.

Наслідки цього землетрусу не йдуть у жодне порівняння. На даний момент японські ЗМІ пишуть лише про двох загиблих.

Диктори японського ТБ зачитували прогнози про 5-метрові хвилі та заклики сховатися в безпечному місці дуже тривожними голосами, часом зриваючись на крик.

За словами джерела в одній із японських медіакомпаній, це було зроблено спеціально, з урахуванням досвіду цунамі 2011 року, коли прогнози зачитувалися спокійними впевненими голосами – багато жителів не сприйняли попередження серйозно, що призвело до додаткових жертв.