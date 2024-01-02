Всі розділи
ГоловнаТуризмЩо відомо про цунамі в Японії: п'ятиметрові хвилі виявилися фейком
ТуризмЯпонія

Що відомо про цунамі в Японії: п’ятиметрові хвилі виявилися фейком

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Що відомо про цунамі в Японії: п'ятиметрові хвилі виявилися фейком

Багато шуму в каналах новин наробила інформація про наслідки серії землетрусів у центральній частині Японії магнітудою до 7,6. За всю історію спостережень у префектурі Ісікава таких показників досягнуто вперше. Були пошкоджені дороги, деякі будинки, збудовані з дерева.

Метеослужба Японії оголосила про загрозу цунамі на західному узбережжі. За початковими прогнозами, висота хвиль могла становити 5 м. І хоча майже відразу стало відомо, що насправді береги досягли хвилі до 1,2 м, мешканців прибережних районів по телебаченню і радіо просили піти в безпечне місце. Ця інформація розійшлася у світових ЗМІ.

У заголовках з’явилися твердження про гігантські 5-метрові хвилі, що обрушилися на західне узбережжя Японії. Деякі телеграм-канали супроводжували ці повідомлення драматичним відео, де море стрімко затоплює берег, перевертаючи яхти та автомобілі.

Що відомо про цунамі в Японії: п'ятиметрові хвилі виявилися фейком

До реальності ці кадри не мали стосунку, оскільки їх було знято 13 років тому, 11 березня 2011 року. Тоді Японія постраждала від значно руйнівнішого землетрусу магнітудою 9,1 і потужного цунамі. Близько 20 тис. людей загинули, доля ще 2500 так і залишилася невідомою. Того ж дня сталася аварія на АЕС “Фукусіма-1”.

Наслідки цього землетрусу не йдуть у жодне порівняння. На даний момент японські ЗМІ пишуть лише про двох загиблих.

Диктори японського ТБ зачитували прогнози про 5-метрові хвилі та заклики сховатися в безпечному місці дуже тривожними голосами, часом зриваючись на крик.

За словами джерела в одній із японських медіакомпаній, це було зроблено спеціально, з урахуванням досвіду цунамі 2011 року, коли прогнози зачитувалися спокійними впевненими голосами – багато жителів не сприйняли попередження серйозно, що призвело до додаткових жертв.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині повідомили про можливий землетрус в Анталії: є загроза страшного цунамі

Наука
«Реанімувати» тему землетрусу в Туреччині та відповідні ризики для...

У Туреччині випустили попередження про цунамі: туристам треба триматися подалі від моря

Туреччина
Бурхливим обговоренням та певною панікою у турецьких ЗМІ та...

Влада Пхукету оголосила, що курорти готові до цунамі

Таїланд
Влада курортного острова Пхукет, який нещодавно пережив «демо-версію» цунамі...

«Цунамі» посіяло паніку у Таїланді: вулиці затоплені, туристи з жахом дивляться на землетруси в Андаман

Таїланд
На західному узбережжі Пхукету, де зосереджені головні курорти цього...

Руйнівне цунамі прогнозують вчені біля узбережжя Єгипту

Єгипет
Американські вчені прогнозують руйнівне цунамі у Червоному морі. За...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму