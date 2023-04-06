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Гелікоптер з туристами розбився у В’єтнамі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Гелікоптер з туристами розбився у В'єтнамі

Прогулянковий гелікоптер, на борту якого перебували п’ятеро людей, упав і розбився під час екскурсійного польоту в районі бухти Халонг в провінції Куангнінь, передає E.VNexpress.net.

Вертоліт Bell 505 належав державній компанії North Vietnam Helicopter Company. У момент авіакатастрофи на борту перебували пілот і четверо туристів.

За даними видання, 5 квітня гелікоптер здійснював плановий авіатур, який триває від 10 до 30 хвилин і коштує від 106 до 303 доларів. Він вилетів з острова Туанчау в провінції Куангнінь о 16.56 і втратив радіосигнал о 17.15 за місцевим часом.

О 19:18 група військовослужбовців виявила два тіла поряд з частинами фюзеляжу, ймовірно, вертольота, що розбився. Наразі рятувальники шукають ще трьох людей.

Зазначається, що гелікоптер був відносно новим – у 2018 році він був зібраний у США, а 2019-го імпортований до В’єтнаму.

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