У Туреччині туристка померла після операції зі зниження ваги

Молода дівчина померла у Туреччині після операції зі зниження ваги. Як передає портал The Sun, 20-річна британка вирушила до турецької клініки через низьку вартість процедури.

Операція зі зменшення шлунка коштувала їй 2700 доларів, тоді як у Британії це коштує вп’ятеро дорожче. Через три дні після процедури Морган Марія Рібейро отримала дозвіл залишити клініку. Однак під час перельоту її стан погіршився, і літак здійснив вимушену посадку у Белграді.

“Стюардеса дала їй трохи льоду та води, і їй стало важко дихати, тому вони відвели її до передньої частини літака, де було більше місця”, – розповів молодий чоловік британки, який вирушив разом з нею.

Сербські лікарі вказали на помилку турецьких колег, яка спровокувала інфекцію. Вони зазначили, що у дівчини трапився септичний шок. На жаль, урятувати її не вдалося.

Мама Марії Рібейро зізнається, що не знала, що дівчина планує робити операцію. До відома її повідомили тільки тоді, коли Морган сіла на рейс зі своїм молодим чоловіком. Тепер сім’я дівчини збирає засоби для перевезення тіла до Великобританії та похорону.

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