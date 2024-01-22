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Нова ЗеландіяТуризм

У Новій Зеландії пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді в аеропорту

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Новій Зеландії пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді в аеропорту

Старший пілот влаштував раптовий стриптиз на огляді міжнародного аеропорту Квінстауна. Пілот “з характером”, як описали його колеги, після сутички з охоронцями аеропорту роздягнувся догола, шокувавши пасажирів. У результаті порушника спокою було знято з рейсу.

Як повідомляє місцева преса, пілот Ніл Ебботт мав вилітати рейсом до Окленду. Однак на огляді він вступив у суперечку зі службою безпеки. За попередніми даними, скандал викликало те, що досвідченого пілота попросили під час проходження контролю зняти черевики.

У результаті суперечки пілот і “психанув”, скинувши весь одяг на очах у публіки та “порушивши норми пристойності аеропорту”, про що повідомили свідки. Служба авіаційного огляду, у свою чергу, викликала поліцію, яка прибула, “щоб розрядити ситуацію”.

Повідомляється, що із заявою про ситуацію виступив головний офіцер із забезпечення польотів та безпеки Air New Zealand капітан Девід Морган. Він повідомив про збій з вильотом і про вимушену затримку майже на одну годину сорок хвилин “через необхідність зміни екіпажу”. Пілота, що осоромився, він не згадав, проте підкреслив, що пілоти авіакомпанії проходять ретельне медичне та психологічне обстеження, щоб переконатися в їх придатності до служби.

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