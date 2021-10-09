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LifeStyleВЕЛИКА БРИТАНІЯ

Єлизавета II почала готувати восьмирічного правнука до ролі короля

Гліб Парфененко
Єлизавета II почала готувати восьмирічного правнука до ролі короля

Королева Великої Британії Єлизавета II готує правнука Джорджа на роль короля, пише Woman’s Day.

Син принца Вільяма і Кейт Міддлтон – другий в черзі на престол після батька. Відповідно до джерел, королева почала готувати до престолу восьмирічного хлопчика. Вона приймає з ним приватні аудієнції, а також проводить більше часу зі своїм правнуком. При цьому такі уроки принцу Вільяму давали з 13 років.

Журналісти назвали Джорджа безтурботною дитиною, закоханим в футбол і полювання на комах в саду. Батьки принца сказали йому, що одного разу він може отримати корону. Джерела стверджують, що дитина почала усвідомлювати особливе ставлення до нього членів королівської сім’ї.

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