Єлизавета II почала готувати восьмирічного правнука до ролі короля

Королева Великої Британії Єлизавета II готує правнука Джорджа на роль короля, пише Woman’s Day.

Син принца Вільяма і Кейт Міддлтон – другий в черзі на престол після батька. Відповідно до джерел, королева почала готувати до престолу восьмирічного хлопчика. Вона приймає з ним приватні аудієнції, а також проводить більше часу зі своїм правнуком. При цьому такі уроки принцу Вільяму давали з 13 років.

Журналісти назвали Джорджа безтурботною дитиною, закоханим в футбол і полювання на комах в саду. Батьки принца сказали йому, що одного разу він може отримати корону. Джерела стверджують, що дитина почала усвідомлювати особливе ставлення до нього членів королівської сім’ї.