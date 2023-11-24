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ЗМІ: “Скіфське золото” скоро повернеться в Україну

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЗМІ:

Міністерство культури та інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України із чотирьох кримських музейних установ.

Відповідний документ підписали тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв та виконувач обов’язків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Армен.

Музейні предмети включають колекції кримських установ „Центральний музей Тавриди“, „Керченський історико-культурний заповідник“, „Бахчисарайський історико-культурний заповідник“ та Національного заповідника „Херсонес Таврійський“.

Карандєєв подякував музею Алларда Пірсона за зберігання колекцій протягом 9 років, а також рішення нідерландської сторони не стягувати витрати на зберігання музейних експонатів.

„Повернення артефактів особливого історичного та культурного значення — це знаковий та багатогранний процес. Він поєднує правові, музейні, дипломатичні та логістичні аспекти. Ми з нетерпінням чекаємо на повернення колекцій, одна з яких відома як „скіфське золото“, додому в Україну“, — зазначив Карандєєв.

Що передувало?

“Скіфське золото” – це колекція з 565 музейних експонатів, яку привезли на виставку “Крим — золотий острів у Чорному морі” до Амстердама з чотирьох музеїв Криму ще до окупації півострова росією.

У червні 2023 року після майже 10 років судового розгляду Верховний суд Нідерландів повністю відмовив у касаційній скарзі кримських музеїв та залишив чинним рішення апеляції, яким було задоволено позовні вимоги України.

Суд, зокрема, зобов’язав музей Алларда Пірсона передати до Національного музею історії України колекцію „скіфського золота“ з кримських музеїв.

Після цього Україна обговорювала з Нідерландами безоплатне повернення „скіфського золота“. Україна мала заплатити музею Амстердама за зберігання колекції майже 10 років.

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