ЗМІ: “Скіфське золото” скоро повернеться в Україну

Міністерство культури та інформаційної політики України та Музей Алларда Пірсона – археологічний музей Амстердамського університету домовилися про повернення музейних предметів державної частини Музейного фонду України із чотирьох кримських музейних установ.

Відповідний документ підписали тимчасово виконуючий обов’язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв та виконувач обов’язків директора університетської бібліотеки Амстердамського університету доктор Фред Армен.

Музейні предмети включають колекції кримських установ „Центральний музей Тавриди“, „Керченський історико-культурний заповідник“, „Бахчисарайський історико-культурний заповідник“ та Національного заповідника „Херсонес Таврійський“.

⚡️Scythian Gold will return from the Netherlands to #Ukraine after 9 years, according to Ukraine’s Ministry of Culture.

The collection of 565 museum exhibits was brought for the exhibition “Crimea – the Golden Island in the Black Sea” to the Netherlands in February 2014, even… pic.twitter.com/drlqd8yNzt

— KyivPost (@KyivPost) November 22, 2023