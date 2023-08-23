Всі розділи
ГоловнаІспаніяНа пляжі Іспанії акула напала на туриста
ІспаніяТуризм

На пляжі Іспанії акула напала на туриста

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
На пляжі Іспанії акула напала на туриста

Відвідувач пляжу в іспанському муніципалітеті Оліва, провінція Валенсія, пережив напад блакитної акули і дійшов до медичного пункту.

Акула напала на чоловіка, який стояв по коліно в морі в четвер, 17 серпня. Про це повідомляє Las Provincias.

За словами потерпілого, хижачка вкусила його за ногу настільки швидко, що він навіть не встиг зреагувати. Мало того, чоловік не одразу зрозумів, що сталося. Коли він помітив, що з ноги йде кров, то спочатку зайшов у море, вирішивши не лякати інших купальників. Потім чоловік спокійно вийшов із води та самостійно дістався медпункту.

Медики обробили рану та зробили чоловікові щеплення від правця. Згодом фахівці визначили, що на чоловіка напала блакитна акула. Після цього пляж був тимчасово закритий для відвідування.

Потерпілий стверджує, що його не налякало.

“Перше, що я збираюся зробити, коли моя нога загоїться, – повернутися на пляж”, – заявив він.

Блакитна акула – один із найпоширеніших видів цих риб. Її середня довжина – від трьох з половиною до чотирьох метрів. Середня вага – 150-200 кілограмів. Зафіксовано кілька десятків неспровокованих нападів блакитних акул на людей, деякі з яких призвели до смерті.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Єгипті закрили пляжі через акулу

Єгипет
Як повідомляє Al-Masry al-Youm, у Єгипті на популярному курорті...

Знову акула: у Єгипті терміново закрили пляжі популярного курорту, туристи налякані

Єгипет
У Єгипті акула знову налякала туристів на популярному курорті,...

У США на туристку з України напала акула, відкусивши частину її тіла

США
У Сполучених Штатах акула напала на українку Тетяну Колтунюк,...

Рибалка ледь не загинула, спіймавши на гачок акулу

Канада
У затоці Фанді на атлантичному узбережжі Канади ледь не...

Акули стали агресивнішими на популярних у туристів курортах: океанологи повідомили лякаючу причину

Греція
На популярних пляжних курортах по всьому світу почала загрозливо...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму