На пляжі Іспанії акула напала на туриста

Відвідувач пляжу в іспанському муніципалітеті Оліва, провінція Валенсія, пережив напад блакитної акули і дійшов до медичного пункту.

Акула напала на чоловіка, який стояв по коліно в морі в четвер, 17 серпня. Про це повідомляє Las Provincias.

За словами потерпілого, хижачка вкусила його за ногу настільки швидко, що він навіть не встиг зреагувати. Мало того, чоловік не одразу зрозумів, що сталося. Коли він помітив, що з ноги йде кров, то спочатку зайшов у море, вирішивши не лякати інших купальників. Потім чоловік спокійно вийшов із води та самостійно дістався медпункту.

Медики обробили рану та зробили чоловікові щеплення від правця. Згодом фахівці визначили, що на чоловіка напала блакитна акула. Після цього пляж був тимчасово закритий для відвідування.

Потерпілий стверджує, що його не налякало.

“Перше, що я збираюся зробити, коли моя нога загоїться, – повернутися на пляж”, – заявив він.

Блакитна акула – один із найпоширеніших видів цих риб. Її середня довжина – від трьох з половиною до чотирьох метрів. Середня вага – 150-200 кілограмів. Зафіксовано кілька десятків неспровокованих нападів блакитних акул на людей, деякі з яких призвели до смерті.