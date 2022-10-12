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Український лоукостер націлився на роботу на ринку Південної Америки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Український лоукостер націлився на роботу на ринку Південної Америки

Український лоукостер SkyUp націлився на роботу цієї зими на ринку Південної Америки, щоб забезпечити роботою свої літаки та екіпажі.

“Йдеться не про польоти між Європою та Південною Америкою. Мається на увазі оперування в межах Південної Америки. Ми залишаємося на ринку мокрого лізингу, тобто передачі наших літаків та екіпажів в оренду місцевим перевізникам”, – розповів в інтерв’ю ЦТС гендиректор SkyUp Дмитро Сєроухов, передає www.avianews.com

За його словами, авіакомпанія також розглядає для роботи країни Азії та Африки.

“Тож це будуть різні регіони, різноманітна географія. Це означатиме додаткове навантаження на нас, але ми з ним впораємося. У нас немає іншого виходу”, – відзначив Сєроухов.

Зараз SkyUp задіяв майже всі свої літаки для роботі в Європі та Туреччині. Українська авіакомпанія виконує рейси на замовлення інших авіаперевізників. В цей перелік входять Wizz Air, Smartwings, Freebird Airlines, Corendon Airlines, Tailwind Airlines, Air Albania.

Однак, за словами Сєроухова, високий попит у Європі припадає на літній сезон, а взимку знайти контракти мокрого лізингу тут складніше. Саме тому SkyUp вирішив вийти на нові ринки.

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