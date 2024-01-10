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ТаїландТуризм

У Таїланді турист із України посварився з сім’єю і втопився

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Таїланді турист помер, посварившись із сім'єю

Випадок із трагічним фіналом стався у Таїланді, на популярному острові Ко Чанг. Турист посварився з сім’єю і втопився, вирішивши переплисти з острова на острів.

Як повідомляє тайська преса, утопленика біля пляжу Байлан на острові Ко Чанг виявили місцеві жителі. Вони повідомили старості села, той у свою чергу звернувся до рятувальників.

Допомогти туристу вже не вдалось. Як припустили рятувальники, іноземець помер щонайменше за три дні до свого виявлення, оскільки його тіло розкладалося та видавало неприємний запах. Поліція з’ясувала, що загиблим виявився 32-річний турист з України (інформація уточнюється), ім’я якого поки не розголошується.

Ситуація ж, як повідомляють у ЗМІ, розвивалася так: турист відвідав Ко Чанг зі своєю родиною та подругою, вони зупинилися на острові відпочити. Але в якийсь момент турист посварився із сім’єю, вирішив залишити курорт і вирушити на довколишній острів Ко Ман Най. Щоправда, замість того, щоб вирушити в подорож човном, чоловік вирішив переплисти ці 600 метрів. Проте турист переоцінив свої сили та втопився.

Тіло чоловіка було доставлено до лікарні Ко Чанга для розкриття та встановлення причини смерті. Подробиці його конфлікту із сім’єю не розголошуються.

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