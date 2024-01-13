“Такої кількості смертей не було 20 років”: опубліковано список жертв акул за 2023 рік

Портал Tracking Sharks опублікував список жертв нападу акул у всьому світі.

За інформацією порталу, за 2023 рік від нападу акул постраждали 84 особи, а 18 випадків нападів виявилися смертельними, деякі з жертв були повністю з’їдені. Такої кількості смертей, пише Tracking Sharks, не було вже 20 років:

5 січня: Мануель Лопес (53 роки). Шестиметрова біла акула відкусила йому голову, коли він пірнав за молюсками біля узбережжя Сонори в Мексиці.

4 лютого: Стелла Беррі (16 років) убита акулою під час купання в річці Суон у Перті, Австралія.

18 лютого: Дієго Барія (32 роки). Останки чоловіка у шлунку спійманої біля берегів Австралії акули знайшли рибалки.

19 лютого: Кріс Девіс (59 років). Під час купання біля берегів Нової Каледонії на чоловіка напала тигрова акула. Він помер від численних ран.

9 травня: Алехандро Хіменес (17 років). Помер після нападу акули біля північного узбережжя Куби.

13 травня: Саймон Баканелло (46 років). Під час серфінгу на узбережжі Австралії його забрала велика біла акула. Тіло чоловіка так і не було знайдено.

4 червня: Невідомого чоловіка вбила акула під час підводного полювання в Новій Каледонії.

8 червня: Володимир Попов (23 роки). Частково з’їдений тигровою акулою під час купання в Червоному морі неподалік Хургади в Єгипті. Трагедія сталася на очах його батька.

12 серпня: Рибак Амоні Малеулу (41 рік). Став жертвою акули під час спроби витягнути на берег тушу кита біля узбережжя Самоа.

1 жовтня: Фелікс Луї Нджай (52 роки). Був з’їдений великою білою акулою під час купання на пляжі Уайлдкет у Пойнт-Рейєс у Каліфорнії.

31 жовтня: Тодд Гендл (55 років). З’їдений великою білою акулою під час серфінгу у Стрікі-Бей у Південній Австралії. Свідок розповів, що акула була завдовжки з лімузином.

21 листопада: Німецький дайвер (47 років) зазнав нападу тигрової акули на пляжі Тайгер на Багамах.

2 грудня: Марія Хіменес (26 років). Акула відкусила їй ногу на пляжі у мексиканській Мелаці. Жінка встигла врятувати свою п’ятирічну дочку, закинувши її на платформу. Відпочивальники витягли Марію на берег, але вона померла від великої втрати крові.

4 грудня: Лорен Еріксон ван Варт (44). Через день після весілля жінка разом із чоловіком вирушила на серфінг на Багамах. На неї напала тигрова акула. Врятувати Лорен не вдалося.

14 грудня: 76-річний канадський турист Джозеф Байненс зазнає нападу акули в Плая Кьєта на тихоокеанському узбережжі Мексики і помер від отриманих травм.

28 грудня: Убитий талановитий серфінгіст Кхай Коулі (15 років). Підліток поїхав зі своїм батьком в Етель Біч на південному узбережжі Австралії, де вони хотіли покататися на хвилях. Як тільки Кхай увійшов у море, велика біла акула напала на нього і відкусила ногу. Рятувальники намагалися його реанімувати, але травми виявилися надто тяжкими.

29 грудня: Віктор Алехандро (20 років). Велика біла акула відкусила хлопцеві ногу, коли він пірнав за раками біля узбережжя Сонори в Мексиці. Травма виявилася смертельною.

30 грудня: Джейсон Картер (39 років). Акула напала на чоловіка під час серфінгу біля гавайського острова Мауї. Рятувальникам вдалося витягнути його з води, але він помер у лікарні.

Як пише портал, збільшення випадків нападу акул спровоковане потеплінням світового океану. Це спонукає хижаків переміщатися з менш населеної південної півкулі в прохолоднішу і густонаселену північну півкулю, що збільшує ймовірність зустрічей акул з людьми.

Також на зростання нападів могли вплинути здобутки у сфері спорядження для дайверів. Тепер люди можуть набагато довше перебувати у воді, що збільшує ризик зустрічі з акулою.

Ще одна причина криється у забрудненні світового океану та перевиловлення риби. Великим хижакам не вистачає їжі і вони все частіше приходять на мілководдя прибережних вод.

Також експерти вважають, що у зв’язку із забороною на вбивство акул їхня популяція сильно зросла, що збільшує ризики людей зустріти хижака під час купання.