Всі розділи
ГоловнаТуризм“Такої кількості смертей не було 20 років”: опубліковано список жертв акул за...
Туризм

“Такої кількості смертей не було 20 років”: опубліковано список жертв акул за 2023 рік

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
depositphotos.com/SURZet

Портал Tracking Sharks опублікував список жертв нападу акул у всьому світі.

За інформацією порталу, за 2023 рік від нападу акул постраждали 84 особи, а 18 випадків нападів виявилися смертельними, деякі з жертв були повністю з’їдені. Такої кількості смертей, пише Tracking Sharks, не було вже 20 років:

5 січня: Мануель Лопес (53 роки). Шестиметрова біла акула відкусила йому голову, коли він пірнав за молюсками біля узбережжя Сонори в Мексиці.

4 лютого: Стелла Беррі (16 років) убита акулою під час купання в річці Суон у Перті, Австралія.

18 лютого: Дієго Барія (32 роки). Останки чоловіка у шлунку спійманої біля берегів Австралії акули знайшли рибалки.

19 лютого: Кріс Девіс (59 років). Під час купання біля берегів Нової Каледонії на чоловіка напала тигрова акула. Він помер від численних ран.

9 травня: Алехандро Хіменес (17 років). Помер після нападу акули біля північного узбережжя Куби.

13 травня: Саймон Баканелло (46 років). Під час серфінгу на узбережжі Австралії його забрала велика біла акула. Тіло чоловіка так і не було знайдено.

4 червня: Невідомого чоловіка вбила акула під час підводного полювання в Новій Каледонії.

8 червня: Володимир Попов (23 роки). Частково з’їдений тигровою акулою під час купання в Червоному морі неподалік Хургади в Єгипті. Трагедія сталася на очах його батька.

12 серпня: Рибак Амоні Малеулу (41 рік). Став жертвою акули під час спроби витягнути на берег тушу кита біля узбережжя Самоа.

1 жовтня: Фелікс Луї Нджай (52 роки). Був з’їдений великою білою акулою під час купання на пляжі Уайлдкет у Пойнт-Рейєс у Каліфорнії.

31 жовтня: Тодд Гендл (55 років). З’їдений великою білою акулою під час серфінгу у Стрікі-Бей у Південній Австралії. Свідок розповів, що акула була завдовжки з лімузином.

21 листопада: Німецький дайвер (47 років) зазнав нападу тигрової акули на пляжі Тайгер на Багамах.

2 грудня: Марія Хіменес (26 років). Акула відкусила їй ногу на пляжі у мексиканській Мелаці. Жінка встигла врятувати свою п’ятирічну дочку, закинувши її на платформу. Відпочивальники витягли Марію на берег, але вона померла від великої втрати крові.

4 грудня: Лорен Еріксон ван Варт (44). Через день після весілля жінка разом із чоловіком вирушила на серфінг на Багамах. На неї напала тигрова акула. Врятувати Лорен не вдалося.

14 грудня: 76-річний канадський турист Джозеф Байненс зазнає нападу акули в Плая Кьєта на тихоокеанському узбережжі Мексики і помер від отриманих травм.

28 грудня: Убитий талановитий серфінгіст Кхай Коулі (15 років). Підліток поїхав зі своїм батьком в Етель Біч на південному узбережжі Австралії, де вони хотіли покататися на хвилях. Як тільки Кхай увійшов у море, велика біла акула напала на нього і відкусила ногу. Рятувальники намагалися його реанімувати, але травми виявилися надто тяжкими.

29 грудня: Віктор Алехандро (20 років). Велика біла акула відкусила хлопцеві ногу, коли він пірнав за раками біля узбережжя Сонори в Мексиці. Травма виявилася смертельною.

30 грудня: Джейсон Картер (39 років). Акула напала на чоловіка під час серфінгу біля гавайського острова Мауї. Рятувальникам вдалося витягнути його з води, але він помер у лікарні.

Як пише портал, збільшення випадків нападу акул спровоковане потеплінням світового океану. Це спонукає хижаків переміщатися з менш населеної південної півкулі в прохолоднішу і густонаселену північну півкулю, що збільшує ймовірність зустрічей акул з людьми.

Також на зростання нападів могли вплинути здобутки у сфері спорядження для дайверів. Тепер люди можуть набагато довше перебувати у воді, що збільшує ризик зустрічі з акулою.

Ще одна причина криється у забрудненні світового океану та перевиловлення риби. Великим хижакам не вистачає їжі і вони все частіше приходять на мілководдя прибережних вод.

Також експерти вважають, що у зв’язку із забороною на вбивство акул їхня популяція сильно зросла, що збільшує ризики людей зустріти хижака під час купання.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Колумбії акула-молот налякала туристів на переповненому пляжі

Колумбія
У соцмережах розповсюджується відео з акулою, яку зняли недалеко...

У США унаслідок нападу акули загинув турист

США
Трагічний інцидент з акулою стався цього разу не в...

На пляжі Єгипетського курорта повернулася гігантська акула: туристи роблять фото

Єгипет
У прибережних водах курортної Хургади знову помічено акулу. Однак...

У США загинув турист унаслідок нападу акули під час святкування Нового року

США
Трагічний інцидент із акулою стався цього разу не в...

Туристка на байдарці недалеко від готелю була атакована та вбита акулою

США
Американська туристка померла після нападу акули під час катання...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму