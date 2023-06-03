Щури почали нападати на туристів на популярному пляжі Таїланду

Місцеві жителі та туристи почали розміщувати лякаючі відеоролики випадків нападу вуличних щурів на популярному пляжі Банг Саєн у тайській провінції Чонбурі, передає The Thaiger.

Як зазначає видання, небезпека від гризунів виходить неабиякою: багато постраждалих опинилися на лікарняних ліжках, а туристам, у яких не виявилося страховки, довелося оплачувати щеплення з власної кишені.

Місцевий мешканець зобразив наслідки укусу гризуном його сестри – відеоролик набрав понад 4 мільйони переглядів у TikTok.

“Бідна сестра. Її вкусив щур, коли він їв на пляжі Банг Саєн”, – підписав ролик користувач.

Постраждала в момент нападу знаходилася у південній частині пляжу, популярному завдяки жвавим ресторанам вуличної їжі, візкам з їжею та барам.

“Там багато щурів, і вони не бояться людей. Стережіться і бережіть свою їжу”.

“Я бачив їх на сходах, що ведуть до пляжу. Вони вкрали мою їжу і втекли”.

“Я пролежав у лікарні два дні після укусу щура”.

“Місцеве самоврядування має щось із цим зробити!” – Пишуть користувачі під публікацією.

Автор ролика незабаром розмістив ще одне відео, в якому розповів, що його сестрі надали медичну допомогу у лікарні.

Тайське джерело попереджає, що туристам слід бути дуже уважними, щоб не зіткнутися з небезпечною твариною. Якщо щур все ж таки вкусив, рекомендується відразу звернутися за медичною допомогою: вуличні гризуни можуть бути переносниками небезпечних захворювань.

Питання збереження здоров’я під час відпочинку – одне з найпріоритетніших. Раніше були названі хвороби, які можна підхопити на пляжі та під час купання.