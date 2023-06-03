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ТаїландТуризм

Щури почали нападати на туристів на популярному пляжі Таїланду

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Щури почали нападати на туристів на популярному пляжі Таїланду

Місцеві жителі та туристи почали розміщувати лякаючі відеоролики випадків нападу вуличних щурів на популярному пляжі Банг Саєн у тайській провінції Чонбурі, передає The Thaiger.

Як зазначає видання, небезпека від гризунів виходить неабиякою: багато постраждалих опинилися на лікарняних ліжках, а туристам, у яких не виявилося страховки, довелося оплачувати щеплення з власної кишені.

Місцевий мешканець зобразив наслідки укусу гризуном його сестри – відеоролик набрав понад 4 мільйони переглядів у TikTok.

@wave.dsหนูที่บางแสนกัด1 🤣

♬ เสียงต้นฉบับ – WAVE🌊

“Бідна сестра. Її вкусив щур, коли він їв на пляжі Банг Саєн”, – підписав ролик користувач.

Постраждала в момент нападу знаходилася у південній частині пляжу, популярному завдяки жвавим ресторанам вуличної їжі, візкам з їжею та барам.

“Там багато щурів, і вони не бояться людей. Стережіться і бережіть свою їжу”.

“Я бачив їх на сходах, що ведуть до пляжу. Вони вкрали мою їжу і втекли”.

“Я пролежав у лікарні два дні після укусу щура”.

“Місцеве самоврядування має щось із цим зробити!” – Пишуть користувачі під публікацією.

Автор ролика незабаром розмістив ще одне відео, в якому розповів, що його сестрі надали медичну допомогу у лікарні.

Тайське джерело попереджає, що туристам слід бути дуже уважними, щоб не зіткнутися з небезпечною твариною. Якщо щур все ж таки вкусив, рекомендується відразу звернутися за медичною допомогою: вуличні гризуни можуть бути переносниками небезпечних захворювань.

Питання збереження здоров’я під час відпочинку – одне з найпріоритетніших. Раніше були названі хвороби, які можна підхопити на пляжі та під час купання.

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