Названі хвороби, які можна підхопити на пляжі та під час купання

Море, сонце, пісок, засмага, пляжні коктейлі – і невидимі оку монстри, що таяться на пляжі, які будь-якої миті можуть кинутися на відпускників, які нічого не підозрюють. Це не сюжет хорор-фільму, а наша звичайна реальність. Яку заразу можна принести з пляжу, що робити і чи можна врятуватись? Про це розповів лікар-дерматолог.

Хворіти у відпустці завжди неприємно подвійно: всі довкола відпочивають, а тобі погано, болить живіт, нудить чи піднялася температура. Особливо це небезпечно, коли ви відпочиваєте у чужому місті чи країні. Але, на жаль, зіткнутися із неприємною хворобою на канікулах досить легко.

Купання в морі та водоймах

Озера та ставки часто виявляються справжніми розсадниками інфекцій. Це стосується як штучних, так і природних водойм. Тепла стояча вода – благодатний ґрунт для розмноження небезпечних хвороботворних вірусів та бактерій. Потрапивши в організм людини, вони можуть спровокувати:

холеру,

черевний тиф,

ентеровірусну та ротавірусну інфекції,

дизентерію,

сальмонельоз,

вірусний гепатит А.

У водоймах, куди скидають стічні води та фекалії, вода часто заражена найпростішими паразитами – лямбліями. Вони викликають лямбліоз – кишкову інфекцію, що супроводжується сильною діареєю, болями в животі та зневодненням. Підступність цього захворювання в тому, що перші його симптоми виявляються лише за кілька тижнів після зараження.

Церкаріоз на пляжі

Якщо ви плануєте підкорювати міські пляжі, будьте обережні, вас можуть чатувати на паразити. Водоплавні птахи, які обожнюють прибережні лінії, де є і вода, і добрі відпочиваючі, які завжди підживлять, розносять личинки паразитів, які легко приживаються і на людях. Вам варто тільки зайти у воду в місці, де купати не рекомендується, і можливість попадання личинок на шкіру зростає на 95 відсотків. Також не поспішайте контактувати з милими качечками, які розгулюють пляжем: всілякі кліщі і ті ж паразити комфортно живуть у пір’ї птахів і поза водою.

Кишкові інфекції

Одна з найпопулярніших проблем всіх відпочиваючих — проблеми з ШКТ, їх можна отримати не виходячи з готелю, але все ж таки найчастіше інфекція чекає туристів на пляжі та у воді. Підчепити можна буквально що завгодно, в більшості випадків йдеться про ротавіруси, золотистий стафілокок і сальмонель. Люди користуються громадськими туалетами на пляжі, забувають чи не хочуть мити руки і цим розносять інфекцію. Як правило, період інкубації кишкових інфекцій становить від 14 годин до тижня. Ви навіть можете привезти заразу додому та боротися з нею вже після відпустки – приємного мало.

Як захистити себе?

Зменшити ризик зараження допоможе дотримання кількох нескладних правил. Не варто купатися у водоймах, розташованих неподалік заводів або великих фермерських господарств. Обходьте стороною надто багатолюдні пляжі. Часто люди думають, що чим більше людей на березі водоймища, тим безпечніше там купатися. Проте багато людей завжди підвищує ризики передачі інфекцій.

Різних прісних водойм, де гніздяться перелітні птахи або цвіте вода, також краще уникати. Під час купання намагайтеся дихати носом і в жодному разі не ковтайте воду, це, мабуть, головне правило профілактики. Зрештою, не варто забувати про дотримання особистої гігієни: частіше мийте руки, регулярно приймайте душ і намагайтеся не ходити босоніж у громадських місцях.