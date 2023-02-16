Поруч із курортним Пхукетом стався землетрус: влада оголосила підвищену готовність до подальших поштовхів

Влада головного курортного острова Пхукет у Таїланді перейшла у стані повної готовності до подальших підземних поштовхів після того, як у курортній провінції Пханг Нга, розташованій поряд, 13 лютого стався землетрус. Тим часом, іноземні туроператори продовжують активно пропонувати туди пакетні тури.

За інформацією Phuket News, епіцентр землетрусу магнітудою 3.7 знаходився в Тамбоні Тха На, в районі Капонг (провінція Пханг Нга). Сейсмологи зафіксували поштовхи приблизно о 14.43 дня. Про збитки та жертви поки не повідомлялося.

Землетрус був відносно неглибоким – епіцентр знаходилося на глибині всього чотирьох кілометрів, повідомила глава Метеорологічного департаменту Таїланду (TMD) Чомфарі Чомпурат в офіційному повідомленні. “Якщо з’являться якісь додаткові подробиці, ми негайно повідомимо вас”, – зазначила вона. Туристам та місцевим було рекомендовано стежити за тим, що відбувається через Відділ спостереження за землетрусами TMD, або дізнаватися про новини за допомогою ЗМІ.

Чому насторожилася влада Пхукета? Провінція Пханг Нга знаходиться поруч із курортним островом, їх поділяє лише вузький перешийок. Хоча землетруси на Пхукет трапляються рідко, ризик зустрічі туристів із ними зберігається. Так, востаннє на Пхукеті фіксувалося поштовхи у 2015 році: у травні на острові сталася серія із шести землетрусів силою від 2.5 до 4.6 бала за шкалою Ріхтера. Але цієї потужності цілком достатньо, щоб зруйнувати довколишні курорти та поселення, стерти з лиця землі готелі та вілли. Тоді через розлом Клонг-Маруї, розташований на схід від Пхукету, останній підземний поштовх, що вразив цей район, стався недалеко від острова Яо-Яй — найбільшого із «сусідів» Пхукету. Отже і тепер Пхукет може також постраждати, т.к. епіцентр останнього землетрусу знаходився в безпосередній близькості від нього – у провінції Пханг Нга.

Довідка: Провінція Пханг Нга розташована на півдні Таїланду та вздовж Андаманського моря. Межує з провінціями Ранонг, Сураттані та Крабі, південніше, через вузьку протоку знаходиться популярна провінція-острів Пхукет.