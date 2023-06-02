Мені б у небо: “божевільна бабуся” стала стюардесою в 59 років

Джекі Куксон отримала роботу в авіалінії Qantаs і незабаром вирушить у свій перший рейс до Лос-Анджелеса, передає New York Post.

Перш ніж стати стюардесою, жінка працювала турагентом, адміністратором в онкологічному відділенні та продавцем газет. За її словами, вона мріяла про кар’єру бортпровідниці протягом останніх 40 років. Сьогодні, пройшовши співбесіду та довгу підготовку, бабуся стала стюардесою австралійських авіаліній Qantas.

Свій тернистий шлях до заповітної мрії Куксон, яка називає себе “божевільною бабулею”, публікувала в акаунті в TikTok. У своєму першому ролику в січні 2023 року (перед першим інтерв’ю з Qantas) Куксон сказала, що люди можуть називати її божевільною, але вона готова слідувати своїй мрії.

Бабуся двох онуків зізналася, що у 20 років у неї було заплановано співбесіду в іншій авіакомпанії, але вона вийшла заміж і так на неї і не потрапила. Куксон родом із Англії, але живе в Австралії близько 30 років. Вона зауважила, що чим старша ставала, тим більше думала про те, що втратила свій шанс.

“Я вважала, що шлюб – це перешкода для роботи бортпровідником. Як же страшенно безглуздо це було”, – сказала вона.

У результаті вона отримала заповітну посаду та переїхала з Перта до Сіднею для навчання.

“Божевільна бабуся буде бортпровідником, бережіться!” – Оголосила вона своїм передплатникам.

Через чотири місяці після публікації вона вже з гордістю опублікувала своє фото у формі Qantas із сертифікатом у руках.

“Якщо я змогла це зробити, то і будь-який інший теж зможе. Ідіть за своєю мрією. Не здавайтеся. Подивіться на мене, у мене є крила”, – підписала своє фото Куксон.