Хто володіє найдорожчими особистими літаками у світі? Названо топ-3

Звичайно, ми розуміємо, що успішні люди витрачають мільйони на нерухомість, люксові сумки та дорогі подорожі, але наскільки багато потрібно заробляти, щоби придбати собі особистий літак? Фахівці провели дослідження про те, хто може собі дозволити найдорожчі прайвет-джети у світі.

Купівля будь-якого приватного літака потребує дуже глибоких кишень, адже навіть найменші коштують мільйони доларів.

Але багатьом успішним людям недостатньо просто власних літаків, їм потрібні особливі. Звісно, такі покупки коштують незвичайних грошей.

Важливо відзначити, що фактична купівля літака – це лише одна частина витрат, а володіння ним та підтримка його в робочому стані – це зовсім інша справа, яка також потребує додаткових мільйонів. Такі суми важко навіть помістити у голові.

Роман Абрамович – 350 мільйонів доларів

Російський мільярдер Роман Абрамович сколотив статки, інвестуючи в нафтові, металургійні та гірничодобувні компанії після розпаду Радянського Союзу. Повідомляється, що він володіє колекцією приватних літаків, найдорожчим із яких є Boeing 787 Dreamliner вартістю 350 мільйонів доларів. Говорять, що в цьому літаку є простора спальня з ліжком розміру king-size, кілька ванних кімнат з мармуровими стільницями та їдальня, де можна проводити ділові обіди.

Попередній літак Абрамовича мав протиракетну систему та “кімнати” для співробітників його служби безпеки, тому цілком імовірно, що і в останньому боїнгу є всі ці бонуси. Щоправда, зараз російський мільярдер не може насолодитися польотом, оскільки літак був конфіскований владою США в рамках санкцій.

Дрейк – 185 мільйонів доларів

Приватний Boeing 767 канадського репера Дрейка коштує 185 мільйонів доларів і у звичному варіанті може вмістити кілька сотень пасажирів. Замість звичайного салону в ньому є розкішний простір із плюшевими шкіряними кріслами, кухнею та кількома ванними кімнатами. Боїнг 767 на прізвисько Air Drake використовується для польотів репера по всьому світу під час турне та для різних VIP-виступів.

Однак у медіа почали галасливо обговорювати літак Дрейка не просто тому, що він коштує так дорого, а й через те, для яких коротких польотів його використовує знаменитість. З’ясувалося, що співак надто марнотратний – настільки, що використовує свій боїнг для польотів довжиною в 14 хвилин! Звичайно, його звинуватили у тому, що через такі розкоші в атмосферу потрапляє дуже багато шкідливих викидів.

Кім Кардаш’ян – 150 мільйонів доларів

Більшість знаменитостей не надто хочуть пускати суспільство у своє особисте життя і тим більше у свої приватні літаки. Але, звісно, Кім Кардаш’ян не такий, як усі.

Як бізнес-леді та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян зробила дуже успішну кар’єру, показуючи в режимі онлайн все своє життя. Якось вона провела ТВ-екскурсію у своєму літаку Gulfstream G650ER у 2022 році для глядачів її сімейного шоу.

Кардаш’ян та її команда проводять багато часу зі смартфоном у руці, тому одним із її особистих прохань було те, щоб кожне місце в літаку мало вбудований зарядний пристрій для телефону. Це був далеко не єдиний її особливий запит – на всі свої “хотілки” вона витратила близько 150 мільйонів доларів.